رئال مادرید در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴ بر یک لایپزیگ را شکست داد تا در آستانه ال‌کلاسیکو، آمادگی بالای خود را به رخ بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال رئال مادرید در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با نتیجه ۴ بر یک از سد لایپزیگ گذشت و پیروزی پرگلی را در خانه جشن گرفت.

در این مسابقه، برناردو سیلوا در دقیقه ۴۴ گل نخست رئال را به ثمر رساند. آردا گولر نیز در دقیقه ۵۲ اختلاف را افزایش داد تا میزبان با برتری دو گله به کار خود ادامه دهد.

کیلیان امباپه در دقیقه ۸۳ با شوتی تماشایی گل سوم رئال مادرید را وارد دروازه لایپزیش کرد. گومیس دو دقیقه بعد یکی از گل‌های تیم آلمانی را جبران کرد، اما دیومانده در دقیقه ۸۷ با ضربه والی دیدنی، گل چهارم رئال را به ثمر رساند و نتیجه را ۴ بر یک کرد.

امباپه در پایان مسابقه به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. رئال مادرید در شرایطی این پیروزی را به دست آورد که بدون وینیسیوس جونیور به میدان رفت و حالا با روحیه‌ای بالا به استقبال ال‌کلاسیکو می‌رود.

برچسب ها: رئال مادرید ، کیلین امباپه ، لایپزیگ
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