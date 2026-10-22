اینتر در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، با وجود اخراج الساندرو باستونی، با گل کارلوس آگوستو یک بر صفر شاختار را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال اینتر در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا، با نتیجه یک بر صفر از سد شاختار گذشت و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد.

این مسابقه در شرایطی دنبال شد که الساندرو باستونی، مدافع اینتر، در دقیقه ۶۹ پس از دریافت دو کارت زرد در فاصله سه دقیقه از زمین مسابقه اخراج شد تا نراتزوری ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

با این حال، اینتر در دقیقه ۷۷ روی یک ضدحمله عالی به گل رسید و کارلوس آگوستو دروازه شاختار را باز کرد تا میزبان با وجود ۱۰ نفره شدن، برتری خود را حفظ کند.

در نهایت، اینتر با نمایشی منسجم و استفاده از فرصت خود، به پیروزی یک بر صفر رسید و شاختار را بدون امتیاز از این مسابقه بدرقه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ قهرمان اروپا ، اینتر
خبرهای مرتبط
اعتراف صادقانه شوچنکو درباره لیورپول
پدر طارمی: مهدی در اینتر می‌ماند
رویارویی رونالدو با رئال مادرید در جام باشگاه‌های جهان؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی امید ایران شد
 بیت‌سیاح: خوشحالم که با دست خالی برنگشتم
نیمکت استقلال زیر ذره‌بین؛ سهراب برای ادامه فصل ابزار کافی دارد
کومو ۴ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ مقابل شاگردان سسک فابرگاس تحقیر شدند + فیلم
تعویض‌های سهراب؛ نقطه قوت یا پاشنه آشیل استقلال؟
اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر اعلام شد
استقلال چقدر به آسانی وابسته است؟/ نقش کلیدی ستاره آلبانیایی در خط حمله آبی‌ها
بایرن مونیخ ۲ - ۲ آرسنال/ زور باواریایی‌ها و توپچی‌ها به هم نرسید + فیلم
حضور تاج و مومنی در نشست روسا و دبیران کل فدراسیون‌های فوتبال آسیا
پیکان و فولاد سیرجان با قدرت لیگ برتر والیبال را آغاز کردند
آخرین اخبار
اینتر ۱ - ۰ شاختار/ پیروزی نراتزوری با وجود ۱۰ نفره شدن + فیلم
رئال مادرید۴ - ۱ لایپزیگ/ آتش بازی کهکشانی‌ها در سانتیاگو برنابئو + فیلم
بایرن مونیخ ۲ - ۲ آرسنال/ زور باواریایی‌ها و توپچی‌ها به هم نرسید + فیلم
اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر اعلام شد
کومو ۴ - ۱ منچستریونایتد/ شیاطین سرخ مقابل شاگردان سسک فابرگاس تحقیر شدند + فیلم
یحیی گل محمدی سرمربی تیم ملی امید ایران شد
 بیت‌سیاح: خوشحالم که با دست خالی برنگشتم
حضور تاج و مومنی در نشست روسا و دبیران کل فدراسیون‌های فوتبال آسیا
پیکان و فولاد سیرجان با قدرت لیگ برتر والیبال را آغاز کردند
تعویض‌های سهراب؛ نقطه قوت یا پاشنه آشیل استقلال؟
نیمکت استقلال زیر ذره‌بین؛ سهراب برای ادامه فصل ابزار کافی دارد
استقلال چقدر به آسانی وابسته است؟/ نقش کلیدی ستاره آلبانیایی در خط حمله آبی‌ها
رشیدآبادی برنز شنا را صید کرد؛ سکوی سوم ۱۰۰ متر قورباغه در ناگویا
بزرگترین پشتیبان قهرمان پارادومیدانی کشورمان + فیلم
دو برنز دیگر برای ایران؛ ابارقی و بیت‌سیاح روی سکوی سوم آسیا
رستگاری در ۴۰۰ متر ناگویا روی سکوی سوم ایستاد
صفرزاده در ناگویا نقره‌باران شد؛ دومین نایب‌قهرمانی در دوومیدانی
نقره‌ای ذاکر با حسرت قهرمانی
حق‌شناس با طلای چهارم، پایان خوشی برای پاراتکواندو ایران رقم زد
نایب‌قهرمانی خیرالله‌زاده در ناگویا؛قهرمان پاراالمپیکی به نقره رضایت داد
نتیجه جلسه اضطراری AFC برای تعویق جام ملت‌های آسیا
بازگشت تماشایی نصرالهی مقابل چین؛ دومین برنز پاراتکواندو ایران در روز سوم
پوررهنما با شکست نماینده عراق، برنز پاراتکواندو ناگویا را گرفت
طلای برق‌آسای نوایی در پاراجودو؛ نخستین قهرمانی ایران با ایپون ۳۸ ثانیه‌ای
با پیروزی سه بر صفر مقابل مغولستان؛ دختران والیبال نشسته ایران در جمع چهار تیم برتر
رستمی رکوردشکنی کرد؛ نقره پاراوزنه برداری سهم پرچمدار ایران
رقابت دختران و پسران اسکیت‌باز در آزادی؛ مسابقات کشوری پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود
صعود تیم گلبال مردان ایران به نیمه‌نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی
تاریخ‌سازی اسکیت سرعت ایران در جهان؛ صعود به جمع ۱۰ کشور برتر با طلای یاحقی
برنز قرایی در پرتاب دیسک بازی‌های پاراآسیایی ناگویا