اینتر در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، با وجود اخراج الساندرو باستونی، با گل کارلوس آگوستو یک بر صفر شاختار را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال اینتر در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه جوزپه مه‌آتزا، با نتیجه یک بر صفر از سد شاختار گذشت و سه امتیاز ارزشمند به دست آورد.

این مسابقه در شرایطی دنبال شد که الساندرو باستونی، مدافع اینتر، در دقیقه ۶۹ پس از دریافت دو کارت زرد در فاصله سه دقیقه از زمین مسابقه اخراج شد تا نراتزوری ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

با این حال، اینتر در دقیقه ۷۷ روی یک ضدحمله عالی به گل رسید و کارلوس آگوستو دروازه شاختار را باز کرد تا میزبان با وجود ۱۰ نفره شدن، برتری خود را حفظ کند.

در نهایت، اینتر با نمایشی منسجم و استفاده از فرصت خود، به پیروزی یک بر صفر رسید و شاختار را بدون امتیاز از این مسابقه بدرقه کرد.