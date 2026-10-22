دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و صنعت نفت آبادان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز در تبریز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال با انجام یک بازی امروز ساعت ۱۷ شروع می‌شود و تیم فوتبال تراکتوردر ورزشگاه یادگار امام تبریز پذیرای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است. 

تراکتوری‌ها در هفته نهم لیگ برتر فوتبال به علت سر دادن شعار‌های قومیتی و نژادپرستی از سوی هواداران در انزلی حاضر نشدند که برابر ملوان بازی کنند و زمین مسابقه را ترک کردند و حالا قرار است کمیته انضباطی درباره این بازی تصمیم بگیرد و رای را صادر کند.

علاوه بر این، مالک باشگاه تراکتور تهدید کرد که اگر رای این بازی به ضرر تیمش باشد و نتیجه بازی ۳ بر صفر به نفع ملوان صادر شود در آن صورت تیمش از لیگ انصراف می‌دهد. 

 به هر حال مسئولان تراکتور نگران هستند که پیامد اتفاقات رخ داده در انزلی به سکو‌های تبریز کشیده شود به خاطر همین زنوزی مالک باشگاه، حجت کریمی و جواد نکونام از هواداران این تیم درخواست کردند که از دادن شعار‌های توهین آمیز خودداری کرده و فقط تیم خود را تشویق کنند. 

سرخپوشان تبریزی با یک بازی کمتر و ۱۷ امتیاز در رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ قرار گرفته‌اند و آنها با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم صنعت نفت آبادان هستند تا پرسپولیس صدرنشین را تعقیب کنند و از کورس رقابت با مدعیان قهرمانی عقب نمانند. 

در آن طرف، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هفته گذشته با بازگشت سیروس پور موسوی نخستین پیروزی فصل خود را کسب کرد و این تیم از قعر جدول تا حدودی فاصله گرفته و با ۷ امتیاز در جایگاه شانزدهم ایستاده است. 

شاگردان پورموسوی به دنبال بردن  تراکتور هستند تا با دست پر به آبادان برگردند و روند رو به رشد خود را ادامه بدهند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور تبریزی دارند. 

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور امروز آخرین حضورش در درون دروازه این تیم تبریزی است و او از روز جمعه اول آبان ماه باید به خدمت سربازی برود. به هر حال بیرانوند بعد از بازی امروز با هواداران تراکتور خداحافظی می‌کند تا برای گذراندن خدمت سربازی به نیروی زمینی برود.

آمار تقابل این ۲ تیم به نفع تراکتور است و سرخپوشان از ۵ بازی رودرو با حریف آبادانی خود ۴ برد کسب کردند و از آن طرف تیم صنعت نفت آبادان تنها یک بار پیروز شده است. 

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم صنعت نفت آبادان
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