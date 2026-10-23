باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز (روز جمعه) ۳ دیدار در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال استقلال به مصاف تیم چادر ملو اردکان می‌رود.

آلومینیوم اراک – ذوب آهن/ جمعه ساعت ۱۶

تیم فوتبال آلومینیوم اراک هفته گذشته با نتیجه ۲ بر یک برابر تیم صنعت نفت آبادان شکست خورد و با ۱۳ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان پیروز قربانی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم ذوب آهن هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم ذوب آهن اصفهان هفته گذشته مقابل چادر ملو شکست خورد و با ۷ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول رده بندی ایستاده است.

سبزپوشان اصفهانی می‌خواهند با بردن آلومینیوم دست پر به شهر خود برگردند و دومین برد خود را به دست آورند، اما آنها با حریف سرسختی مواجه هستند.

تیم‌های ذوب آهن و آلومینیوم ۲ باخت متوالی در لیگ برتر فوتبال متحمل شدند و باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند نوار ناکامی‌های خود را قطع کند.

گل گهر – خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۱۶

تیم فوتبال گل گهر سیرجان هفته گذشته با یک گل مغلوب تیم استقلال شد و با ۱۳ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به آلومینیوم اراک در رتبه هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سید مهدی رحمتی می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد را بگیرند تا شکست هفته قبل را جبران کرده و یکی، ۲ پله در جدول رده بندی صعود کنند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد هفته گذشته برابر تیم استقلال خوزستان به برتری ۲ بر یک دست یافت و با ۱۱ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

تیم خیبر خرم آباد می‌خواهد با برتری برابر گل گهر به روند رو به رشد خود ادامه بدهد، اما این تیم کار سختی در سیرجان خواهد داشت.

آمار تقابل ۲ تیم به نفع تیم گل گهر سیرجان است و این تیم در ۵ بازی رودرو ۴ بار به پیروزی رسیده، اما تیم خیبر بردی را مقابل حریف سیرجانی خود کسب نکرده و یک بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

چادر ملو اردکان- استقلال / جمعه ساعت ۱۶:۴۵

تیم فوتبال استقلال هفته گذشته توانست با یک گل از سد تیم گل گهر سیرجان عبور کند و با ۱۹ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.

آبی پوشان پایتخت به دنبال بردن تیم چادر ملو هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و همچنان در تعقیب پرسپولیس رقیب سنتی خود باشند.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر ذوب آهن به پیروزی رسید و با ۱۲ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان سعید اخباری به دنبال برد بازی خانگی برابر استقلال هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و هواداران خود را خوشحال کنند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

این ۲ تیم ۳ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که هر ۳ بازی با تساوی به پایان رسیده است و باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند طلسم تساوی‌ها را بشکند و به برد دست یابد.