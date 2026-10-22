عملکرد درخشان پیام نیازمند در درون دروازه یکی از عوامل مهم صدرنشینی سرخپوشان پایتخت بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با کسب ۲۰ امتیاز از ۹ مسابقه، ثبت ۱۸ گل زده و میانگین ۲.۲۲ امتیاز در هر بازی، صدرنشین جدول است.

البته  موفقیت شاگردان مهدی تارتار تنها به فوتبال هجومی و قدرت گلزنی این تیم محدود نمی‌شود؛ عملکرد درخشان پیام نیازمند درون دروازه نیز یکی از عوامل مهم صدرنشینی سرخ‌پوشان بوده است.

پرسپولیس در ۹ مسابقه فقط چهار گل دریافت کرده و با میانگین ۰.۴۴ گل خورده در هر بازی، آمار دفاعی قابل توجهی به ثبت رسانده است. نیازمند نیز در پنج مسابقه موفق به ثبت کلین‌شیت شده و در لحظات حساس، بارها تیمش را نجات داده است.

نکته مهم درباره عملکرد نیازمند، زمان واکنش‌های سرنوشت‌ساز اوست. بسیاری از مهارهای تعیین‌کننده این دروازه‌بان زمانی اتفاق افتاده که پرسپولیس هنوز به گل نرسیده یا نتیجه مسابقه شکننده بوده است.

در دیدار برابر مس شهربابک، زمانی که بازی بدون گل دنبال می‌شد، نیازمند با واکنشی تماشایی در موقعیتی تک‌به‌تک مانع گلزنی حریف شد. مهدی تارتار نیز پس از مسابقه تأکید کرد که این واکنش، پرسپولیس را در جریان بازی نگه داشت.

در مسابقه مقابل صنعت نفت آبادان نیز نیازمند در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست، هنگامی که پرسپولیس یک بر صفر پیش بود، ضربه ایستگاهی خطرناک حریف را از روی خط دروازه برگرداند و مانع تغییر نتیجه شد.

واقعیت این است که تیم‌های هجومی به دلیل شیوه بازی خود، گاهی فرصت ضدحمله در اختیار حریف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، داشتن دروازه‌بانی مطمئن یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود.

نیازمند تا اینجای فصل ثابت کرده که سهم او در صدرنشینی پرسپولیس، کمتر از گلزنان این تیم نیست؛ سنگربانی که امتیاز نجات می‌دهد و در مسیر قهرمانی نقشی تعیین‌کننده دارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، پیام نیازمند
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