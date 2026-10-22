تیم فوتبال پرسپولیس در ۳ بازی اخیر خود برابر فولاد در کسب پیروزی ناکام بوده و این تیم به دنبال پایان این ناکامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی عملکرد درخشانی در فصل جاری لیگ برتر فوتبال داشته و تاکنون با 20 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است، اما این تیم در هفته دهم با سد محکمی به نام فولاد برخورد می کند.

سرخپوشان پایتخت در سه تقابل اخیر خود با فولاد در کسب پیروزی ناکام بودند و رکورد چندان خوبی را بر جای نگذاشته اند. آخرین بازی این دو تیم در بهمن سال گذشته با برتری ۱-۳ فولاد با همین حمید مطهری در اهواز تمام شد و بازی رفت دو تیم نیز با تساوی ۱-۱ به پایان رسیده بود. با وجود اینکه پرسپولیس در نیمه اول توسط علی علیپور به گل رسید، اما فولاد خیلی زود و در همان ابتدای نیمه دوم توسط محمدرضا سلیمانی گل خورده را جبران کرد و در نهایت بازی با نتیجه مساوی ۱-۱ تمام شد.

بازی برگشت لیگ بیست و چهارم نیز با نتیجه مشابهی در اهواز پایان رسیده بود. در روز خراب شدن یک پنالتی توسط علی علیپور، تیم اسماعیل کارتال مقابل تیم یحیی به تساوی رضایت داد و قرمزپوشان نتوانستند برتری خود در نیمه اول را حفظ کنند. آخرین بار پرسپولیس با هدایت خوان کارلوس گاریدو در دوره رفت لیگ بیست و چهارم، با دو گل استون اورونوف و وحید امیری، از سد فولاد گذشته بود.

البته پیش از آن بازی نیز پرسپولیس سه پیروزی متوالی در لیگ برتر برابر این تیم اهوازی به دست آورده بود. اما در چند بازی اخیر، شرایط چندان به سود تیم قرمزپوش پایتخت نبوده است.

به هر حال سرخپوشان پایتخت برابر فولاد آماده و سرحال به میدان می‌روند و مهدی تارتار به خوبی می‌داند که کسب پیروزی در این بازی، هرگز برای پرسپولیس آسان نخواهد بود.