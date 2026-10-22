روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر دیدار رئیس مجلس با فرمانده کل قوا و درخشش ورزشکاران کشورمان در ناگویا پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار قالیباف با رهبر انقلاب، وقت دفاع از نهاد مجلس، زنگ خطر در پنتاگون، باید‌های بودجه سال آینده و روز ۲۰ مدالی ایران در ناگویا از عناوین روزنامه‌های امروز است.

ایران

پیام ما

تعادل

جمهوری اسلامی

جهان صنعت

دنیای اقتصاد

سازندگی

شرق

فرهیختگان

مناقصه مزایده

نوبنیاد

هفت صبح

همشهری

آرمان امروز

آرمان ملی

خبر ورزشی

ایران ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۷ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۹ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۵ مهر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
آئین‌نامه دورکاری و نحوه رفت و آمد کارکنان ابلاغ شد
عراقچی: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکست راهبردی بزرگ‌تر خواهد شد
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
غریب‌آبادی: ایران و چین هر دو بر لزوم توسعه همکاری‌های جنوب جهانی تاکید دارند
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
عارف: منابع حاصل از اصلاحات ساختار اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود
آخرین اخبار
غریب‌آبادی: ایران و چین هر دو بر لزوم توسعه همکاری‌های جنوب جهانی تاکید دارند
آئین‌نامه دورکاری و نحوه رفت و آمد کارکنان ابلاغ شد
عراقچی: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکست راهبردی بزرگ‌تر خواهد شد
عارف: منابع حاصل از اصلاحات ساختار اقتصادی صرف معیشت مردم می‌شود
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب
دیدار سفیر جدید ایران در اوگاندا با وزیر امور خارجه
تأکید عراقچی بر تقویت همکاری دوجانبه ایران و ایتالیا
اسماعیل بقائی: آمریکا خود مسبب آشوب در منطقه است، اما خواستار محکوم‌کردن ایران می‌شود
پزشکیان: گفت‌و‌گو با زبان تهدید و فشار معنا ندارد
سردار جوانی: آمریکا در جنگ علیه ایران دچار خطای محاسباتی شد
هشدار صریح عراقچی به ترامپ: توافق شرافتمندانه یا شکست راهبردی بزرگ‌تر
سید عباس عراقچی: وضعیت کشور همچنان جنگی است
گزارش عراقچی از آخرین وضعیت مذاکرات در جلسه هیئت دولت
سردار شکارچی: دوقلوهای کودک‌کش از باتلاق مرگ نجات پیدا نمی‌کنند
دیدار رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با خانواده شهید سرلشکر محمد صالح اسدی
اظهارات روبیو درباره تمدن ایران، بیانگر رویکرد خصمانه آمریکا است
بررسی روند بازسازی تاسیسات نفت و گاز کشور در جلسه هیات دولت
وزیر دفاع: پاسخ ما به تهدیدها، آمادگی بیشتر و قدرت دفاعی موثرتر است
پزشکیان: به دنبال رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان هستیم/ ایستادیم و خواهیم ایستاد
برای برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت تمام‌الکترونیک آماده‌ایم/ توقفی در مبادلات تجاری با پاکستان وجود ندارد
عراقچی: آمریکا با شروط طرح هفت‌روزه ایران موافقت کرد، اما خواستار افزودن چند بند شد
سگ زرد و شغال و مانورهای انتخاباتی با اسم رمز جنگ ایران
ایران قدرت مسلم منطقه‌ای است/ آمریکایی‌ها با سرعت بیشتری از منطقه فرار کنند