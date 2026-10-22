\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0648\u0642\u062a \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0645\u062c\u0644\u0633\u060c \u0632\u0646\u06af \u062e\u0637\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062a\u0627\u06af\u0648\u0646\u060c \u0628\u0627\u06cc\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f0 \u0645\u062f\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0