باشگاه خبرنگاران جوان - کریس مورفی، سناتور سنای آمریکا گفت: جمهوری‌خواهان عملاً کارزار انتخاباتی خود را بر این پیام بنا کرده‌اند که قیمت‌ها اهمیتی ندارند! انگار می‌گویند اینکه دیگر توان خرید گوشت گاو، بنزین یا گازوئیل را نداشته باشید، مسئله چندان مهمی نیست. فساد در گذشته بارها باعث شده کرسی‌های سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری‌ها به دست نامزدهایی بیفتد که کمتر کسی انتظار پیروزی‌شان را داشت. مردم این کشور عمیقا معتقدند که این جنگ یک فاجعه تمام‌عیار است و حاضرند به هر کسی رأی بدهند که به آن پایان دهد و جلوی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را بگیرد.