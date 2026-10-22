باشگاه خبرنگاران جوان - گران رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیرجند گفت: بر اساس گزارش واصله از سوی همیاران افتخاری محیط مبنی بر حضور متخلفان شکار و صید در یکی از مناطق آزاد شهرستان، بلافاصله محیط بانان به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند دو نفر متخلف شکار و صید را پیش از اقدام به شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کنند.

او افزود: از متخلفان دستگیرشده، ادوات شکار شامل یک قبضه اسلحه کمرشکن کالیبر ۱۲، سه عدد فشنگ ساچمه‌زنی، یک عدد فشنگ غیرمجاز چهارپاره و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

گران عنوان کرد: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.