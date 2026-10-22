بیرجند سردترین مرکز استان کشور شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، گفت: در شبانه‌روز گذشته، بیرجند با ثبت کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین مرکز استان کشور شد و وقوع یخبندان در سربیشه و دما‌های کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد در شهرستان‌های بیرجند، قاین و درمیان گزارش شد.

او افزود: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی استان طی ۲ تا ۳ روز آینده نسبتاً پایدار و یکنواخت خواهد بود و با استقرار زبانه‌های سامانه پرفشار، تداوم یخبندان در سربیشه و دما‌های کمینه کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد در مناطق سردسیر استان تا اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.

زارعی با اشاره به کاهش دما، بر ضرورت انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات کشاورزی تأکید کرد و ادامه داد: تسریع در برداشت محصولات حساس به دما‌های کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد، از جمله ذرت علوفه‌ای، محصولات صیفی و جالیزی، ضروری است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: تنظیم دما، تأمین سوخت مورد نیاز و بازدید و آماده‌سازی سامانه‌های گرمایشی سالن‌های پرورشی، از جمله مرغداری‌ها، دامداری‌ها و گلخانه‌ها، از دیگر توصیه‌های هواشناسی برای روز‌های پیش رو است.

او تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، سردترین ایستگاه استان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

زارعی عنوان کرد: نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۲ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و دمای فعلی بیرجند نیز ۱۱ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۴ درجه خنک‌تر شده است.