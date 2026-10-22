مداح اهل بیت (ع) گفت: به‌نظرم اکنون زمان تجدیدنظر در موضوع دکترین هسته‌ای‌مان فرا رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - میثم مطیعی، مداح اهل بیت (ع) در جمع مردم در میدان ونک تهران در واکنش به سوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه دلیل ماندن ما در NPT و عدم تغییر دکترین هسته‌ای‌مان چیست؟ گفت: سوال شما سوال ما هم هست. ذهن من مدت‌ها درگیر است که چرا در دکترین هسته‌ای ما تغییری ایجاد نمی‌شود؟ وقتی با این حجم از تهدید مواجه‌ایم، چرا باید همچنان در NPT باشیم؟ 

مطیعی ادامه داد: حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران دو هفته پیش مطلب مهمی گفتند. ایشان این سوال را مطرح کردند که چرا دکترین هسته‌ای ما تغییر نمی‌کند و چرا ما باید همچنان در NPT باشیم؟ من نیز همچنان همین سوال را دارم. به‌نظرم اکنون زمان تجدیدنظر فرا رسیده است.

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برچسب ها: انرژی هسته‌ای ، میثم مطیعی ، ان پی تی
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