گوشه‌هایی از مراسم ویژه هفته تربیت بدنی در دبیرستان شهدای هاشمیه شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله از بیست و ششم مهر ماه تا دوم آبان نیز به نام هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است. علت اصلی نامگذاری هفته تربیت بدنی و ورزش، آشنایی اقشار مختلف جامعه با اهمیت و اثرات ورزش در زندگی فردی و اجتماعی است. همچنین توجه و ضرورت توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و رواج ورزش‌های همگانی یکی دیگر از دلایل برگزاری این هفته محسوب می‌شود.
شهروندخبرنگار ما گوشه‌هایی از این مراسم در دبیرستان شهدای هاشمیه شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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برچسب ها: هفته تربیت بدنی ، المپیاد درون مدرسه ای ، سوژه خبری
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گوشه‌هایی ویژه هفته تربیت بدنی در دبیرستان شهدای هاشمیه آران و بیدگل
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