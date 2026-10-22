باشگاه خبرنگاران جوان - رشته بیمه شخص ثالث با ۴ هزار و ۹۷۶ شکایت ثبت‌شده در صدر جدول شکایات صنعت بیمه قرار دارد که از این تعداد، ۴ هزار و ۷۰۸ مورد مختومه شده و ۲۶۸ مورد دیگر در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۲ هزار و ۷۱۶ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۴۸ مورد رسیدگی و مختومه شده و ۱۶۸ مورد همچنان در دست بررسی است.

همچنین رشته بیمه بدنه اتومبیل با یک‌هزار و ۳۲۵ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که از این میان، یک‌هزار و ۲۶۲ شکایت مختومه شده و ۶۳ مورد در حال رسیدگی است.

این گزارش می‌افزاید، از مجموع شکایات ثبت‌شده، ۱۰ هزار و ۳۴۹ مورد به‌صورت مستقیم و ۵۸۳ مورد به‌صورت غیرمستقیم ثبت شده است. شکایات غیرمستقیم شامل موارد مرتبط با عملکرد ارزیابان خسارت بیمه، کارگزاران رسمی و نمایندگان رسمی شرکت‌های بیمه است که از این میان، ۵۰۹ شکایت مختومه شده و ۷۴ مورد همچنان در حال رسیدگی است.

منبع: بیمه مرکزی