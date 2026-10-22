باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ در این گردهمایی بار دیگر ادعاهای خود درباره پایان دادن به چند جنگ را تکرار کرد و گفت: «من به هشت جنگ فعال یا جنگ‌هایی که در آستانه وقوع بودند، پایان دادم و به پایان دادن به دو جنگ دیگر، یعنی جنگ روسیه و اوکراین و جنگ ایران، نزدیک هستیم. این جنگ‌ها به هر شکل ممکن پایان خواهند یافت.»

ترامپ مدعی شد که این دو جنگ در آستانه پایان قرار دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر، روز چهارشنبه، نیز گفته بود که درگیری اوکراین اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایان نزدیک شده است.

ترامپ: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با تهران در جریان نیست

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه واشنگتن در حال حاضر با تهران مذاکره نمی‌کند، ادعا کرد که «به‌زودی» تحولاتی در این وضعیت رخ دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۲۲ اکتبر در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با تهران ندارد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات با ایران گفت: «نه، فکر می‌کنم با ایران مذاکره نمی‌کنیم. به هر حال، به‌زودی اتفاقی خواهد افتاد. به نظر می‌رسد بیشتر مردم فکر می‌کنند این اتفاق پس از انتخابات رخ می‌دهد. باید ببینیم چه می‌شود.»

منبع: تاس