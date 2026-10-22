باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیم یو جونگ، مدیر بخش کمیته مرکزی حزب کارگران کره‌شمالی، در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر کرد، به سئول هشدار داد در صورت هرگونه اقدام تحریک‌آمیز، باید برای مواجهه با پیامد‌های آن آماده باشد.

وی با اشاره به آنچه «جسارت نسنجیده» طرف مقابل خواند، گفت: «اگر آنها آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب اشتباهی شوند، باید برای هر اتفاقی آماده باشند.»

کیم یو جونگ همچنین اعلام کرد تجهیزات واکنشی جدید کره‌شمالی در سراسر مناطق مرزی جنوبی این کشور به حالت آماده‌باش درمی‌آید و بلندگو‌های تبلیغاتی علیه کره‌جنوبی نیز طی چند روز آینده آماده بهره‌برداری خواهند بود.

این هشدار پس از آن مطرح شد که به گفته کیم یو جونگ، ارتش کره‌جنوبی روز چهارشنبه در دست‌کم دو بخش از خط مرزی، از بلندگو‌ها هشدار پخش کرد و تیر‌های اخطار شلیک کرد.

وی پیش‌تر هشدار داده بود که پاسخ متقابل کره‌شمالی به این اقدامات می‌تواند به تشدید شدید تنش‌ها منجر شود.

منبع: تاس