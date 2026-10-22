رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه کرج–تهران و بارش پراکنده باران در محور‌های ۳ استان کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: ترافیک در جاده هراز، آزادراه تهران–شمال، جاده چالوس و محور قزوین–رشت روان گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج–تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: پلیس راهور ، ترافیک سنگین
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ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های پرتردد کشور
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