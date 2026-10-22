باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدتقی سلطانی رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: در پی ثبت چند پرونده کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با تشریح شیوه فعالیت متهم گفت: این فرد که در یکی از محله‌های تبریز صاحب کافی‌نت بود، با انتشار آگهی‌هایی درباره تهیه و دریافت وام مهربانی، متقاضیان نیازمند تسهیلات را شناسایی می‌کرد و با سوءاستفاده از شرایط مالی آنان دست به کلاهبرداری می‌زد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سلطانی ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌ها به پنج فقره کلاهبرداری به ارزش مجموع ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کرد. در ادامه رسیدگی به پرونده، کافی‌نت وی پلمب و بخشی از خسارت واردشده به مالباختگان جبران شد.

به گفته وی، متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.