باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با اشاره به سطح زیرکشت محصول زعفران در این شهرستان گفت: هم‌اکنون ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سربیشه به کشت زعفران اختصاص دارد.

او افزود: به لطف بارش‌های مناسب بهار امسال و شرایط اقلیمی مطلوب، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت زعفران در امسال نسبت به پارسال با افزایشی معادل ۵۰ درصد روبه‌رو شود.

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محمدی همچنین درباره میزان تولید و ارزش اقتصادی این محصول تصریح کرد: در سال جاری حدود ۷۰۰ کیلوگرم زعفران خشک توسط بیش از ۴۵۷ بهره‌بردار فعال در این حوزه برداشت خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد: تحقق این میزان تولید، درآمدی بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان را عاید کشاورزان منطقه خواهد کرد.