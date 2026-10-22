باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقاط ضعف و قوت + فیلم

کارشناس خانواده در خصوص نقاط ضعف و قوت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی صدرا، مشاوره و کارشناس خانواده با حضور در برنامه تا نیایش در مورد نقاط ضعف و قوت نکاتی بیان کرد.

 

 
مطالب مرتبط

برگزاری دیدار دوستانه تیم های کشتی کرمان و زاهدان

تشکیل کارگروهی برای بررسی مولفه‌های کابینه دولت دوازدهم در فراکسیون امید

اولین شاکی جایزه جلال خود جلال است

پربیننده‌ترین‌ها
آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم
۸۹۳

آذربایجان در دور قبلی جنگ هدف ایران بود؟ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم
۶۱۸

اثبات افسانه بودن ماراتن تاریخی یونانی‌ها + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم
۶۰۹

توسعه خطوط تولید پهپادی ارتش؛ از افزایش ذخایر تا ارتقای توان رزمی + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
چه عواملی باعث پوکی استخوان می‌شوند؟ + فیلم
۵۸۳

چه عواملی باعث پوکی استخوان می‌شوند؟ + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم
۵۲۸

تضعیف باور به پیروزی آمریکا مقابل ایران + فیلم

۳۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha