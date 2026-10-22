رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برنامه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از درمان مجروحان و تعیین تکلیف وضعیت شهدا تا اسکان خانوارها، ساخت منازل، جبران خسارت خودروها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و صنایع بزرگ، در حال اجرا و پیگیری است.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده اظهار کرد: برای هر یک از بخش‌های بازسازی، از جمله درمان مجروحان، تعیین تکلیف وضعیت شهدا، اسکان خانوارهایی که منازلشان آسیب دیده، تأمین اثاثیه و ساخت مجدد خانه‌ها، همچنین جبران خسارت خودروها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک تا صنایع بزرگ، برنامه مشخصی تدوین شده است.

وی افزود: برخی از این اقدامات با سرعت بیشتری قابل انجام بوده و به اجرا رسیده‌اند، اما در برخی بخش‌ها، ارزیابی خسارت‌ها و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات همچنان در حال انجام است.

پورمحمدی با بیان اینکه ستاد مربوط به بازسازی به‌صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد، تصریح کرد: کارگروه‌های این ستاد نیز فعال هستند و روند اجرای برنامه‌ها را پیگیری می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در برخی بخش‌ها سرعت اقدامات هنوز با سطح انتظار مطابقت ندارد، گفت: با پشت سر گذاشتن مراحل اداری، تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم، روند اجرای برنامه‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت و امیدواریم این فرایند هرچه زودتر به نتیجه برسد.

برچسب ها: سازمان برنامه ، بازسازی مناطق جنگی
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