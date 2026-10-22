یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهار تا نه در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مربوط به مهر ماه سال جاری، به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۱۲ نفر از سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز و قابل برداشت است.

این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار، از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خرید‌های اعتباری انجام شده است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۲۳ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: یارانه ، سازمان هدفمندسازی یارانه ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
😓😓😓😓😓😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😓😓😓😓😓😓
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
بازنسشته
۱۲:۱۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
خبری از واریز نیست پولی به حساب نیامده
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
حقوق بازنشسته ها را سازمان تامین اجتماعی چرا نمیده تورا خدا پیگیری کنید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۰:۵۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
ما ملتی نبودیم که محتاج یارانه باشیم . نون بربری خریدم ۵۰ هزار تومان مرغ کیلویی ۴۹۰ هزار تومان تخم مرغ ۵۴۰ هزار تومان . یارانه ارزشی نداره
۳
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
کالابرگ تعدادی از هموطنان با رقم آخر کدملی ۷،۸،۹ رو هنوز ندادن!!
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۱۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
دهک 5 هستم هنوز واریز نشده ....
۱
۱۹
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