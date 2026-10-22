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 قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی + فیلم

ورزشکار پاراتیرکمان در مورد  قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالحی، ورزشکار پاراتیرکمان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص  قیمت عجیب ابزار تیروکمان ورزشی توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

 

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