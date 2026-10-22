باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عبداللهی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: فعالیت شعبه ویژه اصناف در مجتمع قضایی شهید بهشتی شهرستان قاین از ۱۴ مهر آغاز شده است.

او افزود: این شعبه با همکاری دبیرخانه، قاضی شعبه دوم دادگاه صلح و کارکنان مربوطه، تاکنون موفق به ایجاد سازش در ۳۷ پرونده شده است.

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عبداللهی اظهار کرد: این اقدام، نمونه‌ای از ظرفیت‌های موجود برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و فراهم کردن زمینه تفاهم میان طرفین دعواست که می‌تواند در کاهش مراجعات قضایی و جلوگیری از استمرار اختلافات مؤثر باشد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات، تصریح کرد: گسترش فرهنگ صلح و سازش، علاوه بر کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به فرایند رسیدگی قضایی، زمینه تعامل سازنده میان اصناف و رسیدگی مناسب‌تر به اختلافات را فراهم می‌کند.