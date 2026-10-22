دور سوم مذاکرات دولت ونزوئلا و گروهی از مخالفان وابسته به مجلس ملی سال ۲۰۱۵ در کاراکاس با محوریت بررسی نقشه راه انتخابات پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دور سوم مذاکرات میان دولت ونزوئلا و گروه مخالفان وابسته به مجلس ملی سال ۲۰۱۵ این کشور، در کاراکاس به پایان رسید.

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ونزوئلا که ریاست هیئت دولت را در این مذاکرات بر عهده داشت، در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «ونزوئلانا دِ تلویزیون» اعلام کرد که محور‌های اصلی دور سوم مذاکرات شامل تقویت دموکراسی و اقتدار قضایی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و همچنین اقداماتی برای رفع پیامد‌های زمین‌لرزه بود.

هیئت‌های مذاکره‌کننده بار دیگر از مقام‌های انگلیس خواستند دارایی‌های ذخیره ونزوئلا را که در بانک مرکزی انگلیس نگهداری می‌شود، فوراً به این کشور بازگردانند. دولت ونزوئلا قصد دارد از این منابع برای تأمین نیاز‌های جمعیت آسیب‌دیده از زمین‌لرزه ۲۴ ژوئن استفاده کند.

در جریان این مذاکرات، دو طرف پیشنهاد‌هایی را با هدف تضمین ثبات سیاسی، احیای نهاد‌های دولتی و تدوین نقشه راه برگزاری انتخابات بررسی کردند.

هر دو هیئت همچنین پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه آزادی بیان را پس از لغو محدودیت‌های اداری اعمال‌شده علیه درگاه‌های خبری و رسانه‌های دیجیتال به رسمیت شناختند. افزون بر این، تصمیم گرفته شد تلاش‌ها برای بهبود مقررات مربوط به استفاده از فرکانس‌های رادیویی ادامه یابد.

رودریگز اعلام کرد دور بعدی مذاکرات برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

منبع: تاس