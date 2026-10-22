باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در رقابت‌های پرتاب نیزه مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با کسب مدال‌های طلا و نقره درخشیدند.

در چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی که از صبح امروز در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد، سعید افروز و محمدابراهیم پورطلایی در ماده پرتاب نیزه کلاس ادغامی F33/34 به مصاف حریفانی از عراق، عربستان، ویتنام و چین رفتند و موفق شدند هر دو روی سکو قرار بگیرند.

سعید افروز با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر، ضمن شکستن رکورد جهان، مدال طلا را از آن خود کرد. پورطلایی نیز با پرتابی به طول ۳۸.۴۷ متر در جایگاه دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. نماینده عراق هم با رکورد ۳۵.۷۸ متر مدال برنز این ماده را کسب کرد.

افروز در شش تلاش خود پرتاب‌هایی به طول ۴۱.۱۰، ۴۱.۵۱، ۴۱.۲۵، ۴۲.۵۸ و ۴۱.۵۴ متر ثبت کرد و یک پرتاب او نیز خطا اعلام شد. پورطلایی نیز پس از خطا در تلاش نخست، بهترین رکورد خود را در پرتاب سوم به ثبت رساند تا نایب‌قهرمان این رقابت‌ها شود.