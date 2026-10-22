سعید افروز با ثبت رکورد جهانی ۴۲.۵۸ متر قهرمان پرتاب نیزه شد و محمدابراهیم پورطلایی نیز نقره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در رقابت‌های پرتاب نیزه مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با کسب مدال‌های طلا و نقره درخشیدند.

در چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی که از صبح امروز در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد، سعید افروز و محمدابراهیم پورطلایی در ماده پرتاب نیزه کلاس ادغامی F33/34 به مصاف حریفانی از عراق، عربستان، ویتنام و چین رفتند و موفق شدند هر دو روی سکو قرار بگیرند.

سعید افروز با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر، ضمن شکستن رکورد جهان، مدال طلا را از آن خود کرد. پورطلایی نیز با پرتابی به طول ۳۸.۴۷ متر در جایگاه دوم ایستاد و به مدال نقره رسید. نماینده عراق هم با رکورد ۳۵.۷۸ متر مدال برنز این ماده را کسب کرد.

افروز در شش تلاش خود پرتاب‌هایی به طول ۴۱.۱۰، ۴۱.۵۱، ۴۱.۲۵، ۴۲.۵۸ و ۴۱.۵۴ متر ثبت کرد و یک پرتاب او نیز خطا اعلام شد. پورطلایی نیز پس از خطا در تلاش نخست، بهترین رکورد خود را در پرتاب سوم به ثبت رساند تا نایب‌قهرمان این رقابت‌ها شود.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
پاکباز طلایی شد؛ دومین طلای ایران در پرتاب وزنه
تمرین تیم‌های ملی والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
رستمی رکوردشکنی کرد؛ نقره پاراوزنه برداری سهم پرچمدار ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تراکتور ۳ - ۰ صنعت نفت/ شاگردان نکونام به رده دوم جدول رسیدند
یوونتوس ۲ - ۲ رن/ شانس با بانوی پیر یار نبود
بورنموث ۳ - ۰ میلان/ شب تلخ روسونری در دین کورت
آخرین اخبار
بورنموث ۳ - ۰ میلان/ شب تلخ روسونری در دین کورت
یوونتوس ۲ - ۲ رن/ شانس با بانوی پیر یار نبود
تراکتور ۳ - ۰ صنعت نفت/ شاگردان نکونام به رده دوم جدول رسیدند
کبک‌زن بر سکوی سوم پرتاب وزنه ایستاد؛ برنز بانوان در ناگویا
پاپی در پرتاب نیزه مردان به مدال برنز دست یافت
بازگشت سه واحد آپارتمان به باشگاه پرسپولیس پس از ۱۵ سال
پاراآسیایی ناگویا؛ پرستو حبیبی در پرتاب وزنه نقره گرفت
درخشش ضیغمی نژاد و ایزدیار با ۲ طلا و ۲ نقره در ناگویا
دوباره‌کاری طلایی و نقره‌ای ایران در فوق‌سنگین؛ امین‌زاده قهرمان ماند
صفرزاده طلایی شد؛ رکورد بازی‌های پاراآسیایی دوباره شکست
بارانی تا یک قدمی طلا پیش رفت؛ نقره ناگویا پس از جدال نفس‌گیر با چین
ایزدیار در ۴۰۰ متر آزاد به سکوی سوم رسید؛ برنز شنای ناگویا
بررسی چارچوب هوشمندسازی و بهبود بهره‌برداری از اماکن ورزشی کشور در شورای معاونین وزارت ورزش
دو مدال دیگر برای پارادوومیدانی؛ ذاکر نقره گرفت و امیری برنز
حدیدی نقره‌ای شد؛ دارابیان با اختلاف اندک از مدال بازماند
شاهی از صدرنشینی در مقدماتی تا برنز ناگویا؛ جوانمردی و احمدی هم فینالیست شدند
طلای رکوردشکن افروز و نقره پورطلایی؛ دبل ایرانی در پرتاب نیزه ناگویا
پرسپولیس به دنبال قطع نوار ناکامی اش برابر فولاد
نقش کلیدی پیام نیازمند در صدرنشینی پرسپولیس
نبرد تراکتور و صنعت نفت در روز خداحافظی بیرانوند