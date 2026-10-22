باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس با اشاره به سیاست‌های و رویکرد‌های دولت چهاردهم افزود: استانداری در فارس تنها مدیر یک جریان خاص نیست، بلکه با توجه به اینکه رئیس جمهور بر موضوع وفاق ملی تاکید دارند، استاندار باید برای همه جریان‌ها و حتی کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، نگاهی برابر و مساوی داشته باشد.

او ادامه داد: گفتمان وفاق ملی، همدلی و هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت در استان، از راهبرد‌های حیاتی ۲ سال گذشته بوده که آثار مثبت آن در مدیریت بحران‌ها و جنگ‌های اخیر به وضوح پدیدار شده است.

نماینده عالی دولت در فارس در ادامه اظهار کرد: راهبرد دوم، بحث حاکمیت قانون است که فراتر از اجرای صرف قانون، به معنای ایجاد یک احساس عمومی در میان شهروندان است، به گونه‌ای که تمامی افراد فارغ از قومیت، زبان، مذهب یا گرایش سیاسی حتی در صورت عدم شرکت در انتخابات، احساس کنند که در برابر قانون برابر هستند و مسئولان با نگاهی یکسان با همه برخورد می‌کنند.

امیری با اشاره به تحولات مدیریتی استان گفت: اصالت‌بخشی به حکمرانی محلی از دیگر راهبرد‌های مهم بوده است و با توجه به قابلیت‌های استان و تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به مدیریت استانی، تلاش شده است تا مدیریت محلی از یک مجری پیرو، به یک بازیگر موثر و فعال در سطح استان و ملی تبدیل شود که این رویکرد در مدیریت بحران‌های اخیر نیز کارآمد واقع شده است.

او همچنین بر ضرورت مدیریت بر مبنای عقلانیت و برنامه تاکید کرد و یادآور شد: در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، تاکید شده است که مدیریت باید به سمت توسعه متوازن و متعادل حرکت کند.

استاندار فارس گفت: تدوین و اجرای سند آمایش استان به عنوان یک سند الزام‌آور، از اهمیت بالایی برخوردار است تا برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای بر اساس مزیت‌های هر شهرستان و با قطعیت انجام شود.

امیری اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی، جلوگیری از معطل شدن طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران است.

او تصریح کرد: با تکیه بر سند آمایش، سرمایه‌گذاران از همان ابتدا با توجه به امکان‌پذیری طرح‌ها در هر منطقه راهنمایی می‌شوند تا از برخورد با چالش‌های برنامه‌ریزی جلوگیری شده و نظم در مدیریت اجرایی استان برقرار گردد.

نماینده عالی دولت در فارس در ادامه سخنان خود بیان کرد: قدرت اجرایی باید مبتنی بر عقلانیت و برنامه باشد و در این راستا لازم است به سند توسعه گردشگری استان اشاره کنم؛ سندی که بر اساس آموزه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ که به استان فارس تشریف آوردند، بر بحث ظرفیت‌های گردشگری تاکید شده بود.

امیری تصریح کرد: مضمون اصلی سخنان رهبر شهید بر این موضوع استوار بود که اگر گردشگری را در استان فارس فعال کنید، در بخش‌های دیگر با مانع مواجه نخواهید بود و بر همین اساس، ما محور اول توسعه استان را گردشگری قرار داده‌ایم که سند جامع گردشگری نیز با پشتوانه کارشناسی و علمی در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید.

سند جامع مدیریت آب با پشتوانه علمی تصویب شد

او بیان کرد: سند دیگری که باید به آن اشاره کنم، سند جامع مدیریت آب است که در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی با پشتوانه‌ای علمی به تصویب رسید.

استاندار فارس تاکید کرد: این سند چشم‌اندازی روشن دقیق و علمی از مدیریت منابع آب استان را نمایان می‌کند و این موضوع با توجه به بازدید اخیر وزیر نیرو اهمیت دوچندانی یافته است.

امیری تصریح کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که موقعی که من مسئولیت را در استان فارس به عهده گرفتم، استان فارس از جهت بودجه و اعتبارات جزو سه استان آخر کشور بود.

او اظهار کرد: اصلاح بودجه به هیچ عنوان کار آسانی نیست و بسیار دشوار است که البته در این مسیر باید از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی سپاسگزاری کرد.

نماینده عالی دولت در فارس خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه قول کمک دادند و من وضعیت بودجه استان را همان حدود یک ماه بعد از شروع فعالیتم مطرح کردم که ایشان در سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌ها را انجام دادند.

امیری افزود: استان فارس، استان بزرگی است و علاوه بر ظرفیت‌های گسترده، به مناطق دیگر نیز خدمات می‌دهد، اما صرف نظر از خدماتی که به جا‌های دیگر می‌دهد، بودجه استان متناسب با این وضعیت نبود و درخواست شد که بودجه استان اصلاح شود.

او اظهار کرد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ جهش بسیار خوبی در بودجه ایجاد شد و در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد یک جهش فوق‌العاده در بودجه استان هستیم، به طوری که اکنون ما از سه استان آخر کشور به جایگاه سه استان اول کشور رسیده‌ایم و بودجه استان نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲ برابر شده است.

استاندار فارس در سخنان خود به بررسی دستاورد‌های حوزه توسعه و زیرساخت در استان پرداخت و گفت: از ابتدای مسئولیت خود در استان در مهرماه سال ۱۴۰۳ تا هفته دولت امسال، در مجموع هفت هزار و ۷۷۳ پروژه به ارزش ۳۳۵ هزار میلیارد تومان در استان به ثمر نشسته که این میزان در سطح کشور کم‌نظیر و یا بی‌نظیر است.

امیری با تاکید بر اینکه این رویداد‌ها حاصل هماهنگی و همدلی مجموعه‌های مختلف در استان است، خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته، هم در سال جاری و هم سال گذشته، استان در جایگاه نخست افتتاح پروژه‌های عمرانی در کشور قرار داشته است.

او با قدردانی از تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و خیرین در خلق این دستاوردها، اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی، پروژه‌های قابل توجهی از جمله آزادراه شیراز به بوشهر، خط انتقال فرآورده‌های نفتی از بندرعباس به شیراز، پروژه بندر خشک و منطقه ویژه اقتصادی فسا در جریان است.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: با پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جلسات صورت گرفته در تهران، پروژه‌های متعدد دیگری نیز در مسیر اجرا قرار دارند.

آزادراه شیراز - اصفهان؛ رفع یک گره کور ترافیکی

امیری با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ریلی افزود: پروژه‌های راه‌آهن در دستور کار قرار دارد، همچنین با بازگشایی آزادراه شیراز - اصفهان، یکی از گره‌های کور و ترافیکی این مسیر که باعث معطلی مسافران می‌شد، برطرف شده است.

او همچنین به احیای پروژه ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس با تامین مالی از طریق مولدسازی اشاره کرد و گفت: این پروژه که سال‌ها متوقف بود، با اختصاص نزدیک به یک هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا درآمد.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به تغییر اولویت‌ها با توجه به شرایط جنگی، تاکید کرد: توسعه استان متوقف نشده و عمدتا از طریق روش مولدسازی پیش می‌رود؛ فارس در حوزه مولدسازی، چه از نظر تعداد املاک و چه از نظر رقم، در رتبه نخست کشور قرار دارد.

امیری در بخش حوزه بهداشت و درمان با یادآوری خاطره‌ای از دوران آغاز به کار خود در پاییز سال ۱۴۰۳ و مشاهده وضعیت بیمارستان‌ها، بیان کرد: در آن مقطع شاهد حضور بیماران در راهرو‌ها و حیاط بیمارستان‌ها بودم و اکنون با تلاش‌های صورت گرفته، رشد چشمگیری در زیرساخت‌های سلامت استان رقم خورده است.

او با اشاره به اجرای ۳۷۰ پروژه در حوزه بهداشت و درمان طی ۲ سال گذشته، از جمله بیمارستان‌های ارشد حضرت زینب (س)، خاتم‌الانبیا (ص)، داراب، مرودشت، بوستان صدرا و ارسنجان افزود: این اقدامات منجر به اضافه شدن ۶۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت‌های موجود استان شده است.

نماینده عالی دولت در فارس همچنین با قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در توسعه زیرساخت‌های درمانی، خاطرنشان کرد: استاندار مجری سیاست‌های عمومی دولت است و مدیران باید در این مسیر پای کار باشند.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مدیریت منابع آب بیان کرد: در زمان پذیرش مسئولیت، بحث بحران آب یکی از موضوعات بسیار مهم بود و گاهی منجر به تجمع در استانداری و فرمانداری‌ها می‌شد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در طول ۲ سال گذشته ۳۳۵ پروژه با اعتباری افزون بر هفت هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در حوزه آب استان اجرا شد که باعث شد با وجود برخی تنش‌ها، دیگر با بحران آب مواجه نباشیم.

او ادامه داد: با توجه به بارش‌های خوب امسال و مدیریت صحیح منابع، وضعیت آبی استان بهبود یافته است، اما همچنان از مردم عزیز و شریف استان تقاضا دارد که بحث صرفه‌جویی در آب و انرژی را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار خود داشته باشند تا با رونمایی از سند جامع مدیریت آب، این تنش‌ها باز هم کاهش یابد.

استاندار فارس در ادامه بیان کرد: این استان با داشتن حدود ۲۳ هزار کیلومتر راه بزرگراهی، اصلی و روستایی یکی از پیشرو‌های زیرساخت‌های مواصلاتی کشور است و در این دوره، بیش از ۲۰۰ کیلومتر باند ۲ بزرگراهی که پروژه‌ای بسیار گران‌قیمت است، افتتاح شد.

امیری با بیان اینکه این استان به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است، گفت: در نهضت ملی مسکن، از میان ۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت در کشور، استان فارس با داشتن یکصد هزار واحد، مقام اول را در کشور دارد و تا کنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شده است که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ان‌شاءالله تا پایان سال مجددا این میزان واحد تحویل متقاضیان خواهد شد.

او در ادامه با پرداختن به بحث نشاط اجتماعی بیان کرد: مردم ما به شدت نیاز به نشاط اجتماعی دارند و واقعا از ملتی که افسرده باشد نمی‌توان انتظار توسعه داشت.

نماینده عالی دولت در استان فارس با استناد به آموزه‌های اسلامی گفت: نشاط در چهار بخش عبادت، کار، استراحت و تهی کردن ذهن توصیه شده و کسی که نشاط نداشته باشد نمی‌تواند در هیچ زمینه‌ای از جمله کار، پدری، مادری یا حتی عبادت عملکرد خوبی داشته باشد، لذا ایجاد زیرساخت‌های حوزه ورزش برای ارتقای نشاط بسیار مهم است.

امیری با اشاره به این موضوع افزود: در ۲ سال اخیر ۱۳۵ پروژه عمرانی در حوزه ورزش افتتاح شده که منجر به افزودن ۱۰۹ هزار متر مربع به فضای ورزشی استان شده است؛ همچنین ورزش فارس در ۲ سال اخیر موفقیت‌های تحسین‌برانگیزی داشته که حاصل آن کسب ۲ هزار و ۴۶۰ مدال ملی، ۱۰۳ مدال آسیا و ۱۲۴ عنوان جهانی و بین‌المللی بوده است.

او همچنین با اشاره به افتتاح بخشی از ورزشگاه مربوط به آموزش و پرورش گفت: ضرورت توجه به نشاط دانش‌آموزان به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی آموزش و پرورش تاکید شده است.

استاندار فارس در ادامه در خصوص حوزه کشاورزی نیز بیان کرد: در حوزه کشاورزی با هدف حفظ منابع آب، تاکید بر افزایش بهره‌وری به جای افزایش سطح زیر کشت بوده و باید از تکنولوژی‌های جدید و سیستم‌های مکانیزه و آبیاری قطره‌ای استفاده کرد که در این راستا ۴۷۶ پروژه شامل توسعه کشت گلخانه‌ای، آبیاری‌های نوین و صنایع فرآوری کشاورزی انجام شده است.

امیری در ادامه در مورد مقابله با ناترازی برق و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: مدیریت استان بر استفاده از انرژی خورشیدی تمرکز کرده و برنامه‌ریزی‌هایی برای حدود پنج هزار مگاوات برق خورشیدی انجام شده است.

او ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط تحریم، تا کنون حدود ۴۰۰ مگاوات نیروگاه برقی در استان فارس به بهره‌برداری رسیده و با پیشرفت کارها، ان‌شاءالله تا پایان سال جاری، یک هزار مگاوات برق خورشیدی در استان به شبکه برق تزریق خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به ماهیت پست استانداری گفت: پست استانداری قاعدتا یک پست سیاسی است و اخبار منتشر شده از یک مقام سیاسی باید با جایگاه سازمانی او مرتبط باشد، اما حجم اخبار منتشر شده از استاندار در ۲ سال گذشته، بیشتر مربوط به محور‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و اخبار سیاسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که این امر خود نشان‌دهنده جهت‌گیری مدیریت استان در حوزه‌های مختلف است.

امیری در سخنان خود به بررسی توانمندی‌های اقتصادی استان فارس پرداخت و افزود: ما در استان در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم و در حوزه تجارت خارجی رتبه اول را دارا هستیم.

او ادامه داد: اگرچه به دلیل شرایط جنگی برخی از این اقدامات معلق مانده است، اما این مسائل منتفی نشده و پیگیری‌های لازم برای آنها با قوت ادامه دارد.

استاندار فارس با اشاره به برگزاری اکسپوی ۲۰۲۵ سال گذشته بیان کرد: این رویداد با تمرکز بر کشور‌های حوزه خلیج فارس و عراق بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در آن رویداد، ۳.۵ میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد امضا شد که این دستاورد در میانه دو جنگ به دست آمد.

امیری اظهار کرد: با تکیه بر تجربه سال گذشته، امسال نیز اکسپوی ۲۰۲۶ را برگزار کردیم و با وجود تلاش دشمن برای قطع ارتباطات، این رویداد نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

او با اشاره به آمار مهمانان خارجی گفت: در شیراز اکسپوی امسال، مهمانان خارجی از ۱۵ کشور حضور داشتند و این اتفاقات نشان می‌دهد که هم اکسپو و هم کنسرت‌هایی که در شیراز برگزار شد، صنعت گردشگری را که در اثر جنگ آسیب جدی دیده بود، احیا کرده است.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به رونق گردشگری اظهار کرد: در یک ماه گذشته ضریب اشغال هتل‌های شیراز ۱۰۰ درصد بوده است، حتی برخی علما اذعان داشتند که از زمان برگزاری این رویدادها، تعداد زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) نیز افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد هم گردشگری اقتصادی و هم گردشگری زیارتی با این اقدامات در حال رونق یافتن هستند.

امیری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین ظرفیت استان فارس، تجار و بازرگانان و مردم عزیز و شریف استان هستند، افزود: تکیه ما در بحث اقتصادی بر تجار و بخش خصوصی است.

او با بیان اینکه در استان فارس همگرایی و هم‌افزایی بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی، دادگستری، نهاد‌های نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه با محوریت حمایت‌های حضرت آیت‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در استان، وجود دارد، یادآور شد: این هماهنگی باعث شده تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر فعالیت کنند؛ سرمایه‌گذار در استان فارس با مدل‌های سنتی و فرسوده مواجه نیست و نیازی نیست برای طی کردن مراحل اداری، سال‌ها در دستگاه‌های مختلف چرخ بزند.

نماینده عالی دولت در فارس با تشریح مدل ویژه سرمایه‌گذاری در استان گفت: وقتی موضوعی مطرح می‌شود، تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه در همان محل حضور یافته، ظرفیت‌ها را می‌سنجند، پاسخگویی صورت می‌گیرد و در همان جلسه صورت‌جلسه و امضا می‌شود.

امیری افزود: اگر سرمایه‌گذار بخواهد به شیوه سنتی اقدام کند، باید ۲ سال را صرف رفت‌وآمد در ادارات کند، اما در استان فارس این شرایط به دلیل درک مشترک از ضرورت سرمایه‌گذاری، تغییر یافته است.

او همچنین با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از استان فارس اظهار کرد: تعداد کارت‌های بازرگانی در استان فارس در این ۲ سال گذشته از یک هزار و ۲۸۴ فقره در مهرماه سال ۱۴۰۳ به چهار هزار و ۵۰۰ فقره رسیده است که این رقم، خود گویای استقبال از فعالیت‌های بازرگانی و تجارتی، پیام‌آور امید، امنیت و اشتغال در استان است.

نماینده عالی دولت در فارس در ادامه با پرداختن به حوزه صنعت و اشتغال بیان کرد: در ۲ سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۵ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که منجر به تثبیت بیش از ۳۲ هزار شغل و سرمایه‌گذاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی شده است.

امیری افزود: رونق اقتصادی استان با صدور این پروانه‌ها کاملا مشخص است، تعداد معادن فعال در استان از ۷۷۳ معدن در پاییز سال ۱۴۰۳ به ۸۳۵ معدن رسیده است که این خود آمار قابل توجهی در حوزه معدن محسوب می‌شود.

او با اشاره به زنجیره‌های ارزش در استان فارس اظهار کرد: ما دارای ۲۵ زنجیره ارزش با حدود ۲۹ همت سرمایه‌گذاری هستیم که استان در این بخش رتبه اول کشور را دارد، همچنین در تولید محصولات زراعی رتبه دوم و در تولید محصولات باغبانی رتبه اول را در اختیار داریم و حدود ۱۱ درصد از محصولات زراعی کشور در استان فارس تولید می‌شود.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود به نهضت مدرسه‌سازی نیز اشاره کرد و گفت: سرانه اماکن آموزشی برای هر دانش‌آموز در قبل از انقلاب یک و نیم متر بوده که در طول ۴۶ سال گذشته این میزان به حدود چهار و نیم متر رسیده است.

امیری افزود: در ۲ سال گذشته، یک و نیم متر به سرانه اماکن آموزشی برای دانش‌آموزان اضافه شده و در حال حاضر این میزان به ۶.۴۵ متر رسیده است که با توجه به این آمار، استان ما در رتبه اول کشور قرار دارد و به اندازه ۱۲ استان در فارس کار شده است، همچنین در پاییز سال آینده جشن پایان نهضت عدالت آموزشی را جشن خواهیم گرفت.

او با تاکید بر اهمیت همکاری‌های میان‌بخشی بیان کرد: همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی در استان با حمایت‌های سایر حاکمیت و اعضای شورای تامین که هم‌دل هستند، همراه بوده است؛ اعضای شورای تامین با درک درست از شرایط کشور، در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند.

نقش دیپلماسی فرهنگی در مقابله با انزوا

نماینده عالی دولت در فارس با قدردانی از برگزار شدن رویداد‌های اخیر در استان گفت: فعالیت‌های گسترده در بحث‌های اجتماعی و فرهنگی، یکی از بخش‌هایی است که قطعا مورد توجه مردم قرار گرفته است؛ حفظ نشاط اجتماعی و شور و هیجان در جامعه، با توجه به شرایط پیچیده و عجیبی که به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم در کشور بوده، نیازمند تلاش‌های بیشتر و ایجاد بستر‌های ساختاری خاص است.

امیری با اشاره به مبانی حکمرانی اظهار کرد: حکمرانی موضوعی چندوجهی است و نمی‌توان به یک وجه آن توجه کرد و از وجوه دیگر غافل شد.

او در ادامه بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در حکمرانی به آن توجه کرد، بحث فرهنگ است، زیرا فرهنگ موضوعی است که باعث ارتقای سرمایه اجتماعی می‌شود و رشد فرهنگ عمومی را به دنبال دارد.

دیپلماسی فرهنگی، ابزار مقابله با انزوا

استاندار فارس در ادامه تاکید کرد: دراستان فارس از فرهنگ به عنوان یکی از ابزار‌های مهم دیپلماسی استفاده شده است که این موضوع مورد توجه وزیر امور خارجه کشور قرار گرفته است.

امیری خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال قطع ارتباطات بین‌المللی و منزوی کردن کشور است، استفاده از ابزار‌های فرهنگی اهمیت دوچندانی دارد.

او با ذکر نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها گفت: اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید یکی از رویداد‌های قابل توجه بود که باعث ایجاد همبستگی منطقه‌ای شد.

نماینده عالی دولت در فارس همچنین با قدردانی از عملکرد صدا و سیمای فارس در برگزاری رویداد‌های بزرگ بیان کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در سال گذشته با حضور هنرمندان ۳۴ کشور دنیا، از جمله حضور وزرا و معاونان وزرای خارجی، بسیار قابل توجه بوده است.

امیری افزود: برگزاری همایش ایران‌شناسان در دانشگاه شیراز با حضور شرکت‌کنندگانی از ۲۳ کشور جهان، در شرایطی انجام شد که دشمن به دنبال انزواطلبی برای ایران است، اما این رویداد‌ها نشان‌دهنده قدرت فرهنگی ماست.

استاندار فارس در پایان با یادآوری پیگیری مداوم ۷۰ ابرپروژه نیمه‌تمام دارای پیشرفت ۶۰ درصدی، گفت: امروز بیش از هر مقطع دیگری به اتحاد، انسجام و همدلی نیازمندیم تا دسیسه‌های دشمنان بی‌اثر شود؛ خادمان ملت در مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار مردم ایستاده‌اند و برای حل مسائل شبانه‌روز تلاش می‌کنند و در این مسیر، همواره به دعای خیر مردم شریف فارس محتاج هستند.

منبع: استانداری فارس