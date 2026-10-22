باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه جیرفت در جنوب استان کرمان با اشاره به تحولات منطقه و رجزخوانی‌های رژیم آمریکا و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: گفتمان امروز انتظامی کشور بر پایه تفکر «مجاهد تکلیف‌مدار» استوار است و واژه «مأمور معذور» در این سازمان رنگ باخته است؛ هر کجا که برابر قانون و نیاز مردم اقتضا کند، نیرو‌های ما مقتدرانه در صحنه حضور خواهند یافت.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، خدمات‌دهی انتظامی مضاعف شده و برای یک مأمور انتظامی، شب، روز و تعطیل معنایی ندارد. دشمنان نظام در گذشته نیز هرگز نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند و امروز نیز به برکت غیرت و تعصب ملت بزرگ ایران، هوشمندی نیرو‌های مسلح و همراهی آحاد مردم، راه به جایی نخواهند برد.

جانشین فرمانده کل انتظامی با تجلیل از اقتدار دفاعی کشور یادآور شد: امروز به لطف الهی از نیرو‌های مسلح مقتدری برخورداریم و قوای انتظامی در کنار قوای نظامی و آحاد ملت، از تمامی ارزش‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور با قاطعیت دفاع خواهند کرد.

ارتقای خدمات‌دهی انتظامی در جنوب کرمان بسترساز توسعه و سرمایه‌گذاری است

وی با اشاره به وسعت کشور و مرز‌های گسترده با همسایگان اظهار کرد: ایران، کشور بزرگی است و بحمداالله امنیت مطلوبی دارد. استان کرمان نیز به عنوان یکی از استان‌های پهناور کشور، با دارا بودن معادن بسیار فراوان، موقعیت تجاری و ظرفیت‌های کشاورزی متنوع، نیازمند متناسب‌سازی آرایش انتظامی با وسعت و منابع خود است.

سردار رضایی مستقر شدن ستاد انتظامی جنوب کرمان را خواست مردم و با همکاری مسئولان منطقه انجام شده، افزود: فراجا تصمیم گرفت خدمات‌دهی انتظامی در این خطه را افزایش دهد؛ این اقدام هرگز به معنای وجود ناامنی نیست، بلکه هدفی بنیادین برای تقویت امنیت پایدار و فراهم‌کردن بستر توسعه، بهره‌برداری بهینه از معادن و شکوفایی سایر مؤلفه‌های پیشرفت منطقه است.

وی تصریح کرد: استقرار فرماندهی کامل‌تر و تقویت‌شده انتظامی در کنار مردم و مسئولان جنوب کرمان، مسیر را برای ورود بخش‌های مختلف کشوری و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هموار می‌کند تا با خیال آسوده از این ظرفیت‌های عظیم بهره‌برداری کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به آمادگی سراسری مجموعه انتظامی کشور بیان کرد: وضعیت انتظامی در سایر استان‌ها نیز بحمداالله مطلوب است و فراجا همگام با دولت و در کنار مردم، آمادگی کامل دارد تا تمامی امکانات خود را برای بسترسازی توسعه همه‌جانبه به‌کار گیرد.