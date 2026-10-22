با حضور نیرو‌های امدادی در محل وقوع یک آتش سوزی در تهران، مشخص شد علت این حادثه، استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز بوده است.

باشگاه خبرنگارلن جوان - استفاده غیرمجاز از ماینر برای استخراج ارز دیجیتال، منجر به آتش گرفتن یک واحد مسکونی در تهران شد. سرپرست برق پایتخت در توضیح این خبر گفت: با اعلام سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع آتش سوزی ناشی از استفاده غیرمجاز از ماینر‌های ارز دیجیتال، نیرو‌های عملیاتی برق پایتخت به محل، اعزام و اقدام به بررسی تخلف رخ داده کردند. علی خدری با بیان این که استفاده غیرمجاز از ماینر علاوه بر تبعات قانونی پیش بینی شده، به دلیل جریان برق مصرفی قابل ملاحظه این دستگاه‌ها مخاطرات زیادی را نیز به همراه دارد گفت: با حضور عوامل انتظامی و قضایی، دستگاه‌های مخفی شده در این واحد مسکونی، ضبط و پرونده متهم جهت پیگیری‌های قانونی تحویل مقامات قضایی شد. سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به این که بازرسان این شرکت به صورت مستمر در حال شناسایی و جمع آوری مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال هستند خاطرنشان کرد: در راستای حفظ آسایش هموطنان و توزیع عادلانه انرژی در برخورد با متخلفان این حوزه و سواستفاده کنندگان از شبکه‌های توزیع برق هیچ گونه ارفاقی صورت نخواهد گرفت و متخلفان علاوه بر الزام به پرداخت هزینه‌های ناشی از آسیب به شبکه توزیع برق و نیز مجازات‌های پیش بینی شده توسط دستگاه قضایی، مشمول پرداخت بهای برق مصرفی طی یکسال پس از کشف تخلف بر اساس نرخ آزاد خواهند بود.

برچسب ها: ماینر ، برق
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