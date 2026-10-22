ظفر ذاکر و حامد امیری در پرتاب وزنه کلاس ادغامی F۵۴/۵۵ بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به ترتیب مدال‌های نقره و برنز را کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با کسب مدال‌های نقره و برنز به کار خود ادامه دادند.

در ادامه رقابت‌های چهارمین روز پارادوومیدانی که در ورزشگاه پالوما میژو برگزار شد، ظفر ذاکر، حامد امیری و عرفان بُندُری در ماده پرتاب وزنه کلاس ادغامی F54/55 با حریفانی از کشورهای مختلف رقابت کردند.

ظفر ذاکر با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را به دست آورد. حامد امیری نیز با پرتابی به طول ۱۰ متر و ۹۷ سانتی‌متر سوم شد و مدال برنز گرفت. عرفان بُندُری با رکورد ۸ متر و ۵۷ سانتی‌متر در رده پنجم قرار گرفت.

در این ماده، نماینده چین با ثبت رکورد ۱۲ متر و ۸۴ سانتی‌متر و شکستن رکورد آسیا، مدال طلا را از آن خود کرد.

برچسب ها: ناگویا ، پاراآسیایی
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