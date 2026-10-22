باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالکریم حسین‌زاده معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور روز پنجشنبه در شورای اداری خراسان شمالی اظهار کرد: در بخش زیرساخت‌ها، موضوعاتی همچون مدیریت تنش آبی، بیابان‌زدایی، گردشگری، راه و آب مورد توجه قرار گرفته و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اعتباراتی برای این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: توجه به نیاز‌های زیرساختی استان و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها، از جمله محور‌هایی است که در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دنبال می‌شود.

بازدید‌های میدانی و دیدار با مسئولان و فعالان محلی از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند به شناخت بهتر شرایط مناطق روستایی و عشایری و بررسی ظرفیت‌ها و مسائل موجود در این مناطق کمک کند.