شهلا حدیدی با قرار گرفتن در جایگاه دوم پرتاب دیسک کلاس F54 بانوان، مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهلا حدیدی در رقابت‌های پرتاب دیسک بانوان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به مدال نقره دست یافت.

در چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی که در ورزشگاه پالوما میژو برگزار شد، حدیدی و الناز دارابیان در ماده پرتاب دیسک کلاس F54 با حریفانی از کشورهای هند، ویتنام و بحرین رقابت کردند.

حدیدی با ثبت رکورد ۱۵ متر و ۴۵ سانتی‌متر در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره را از آن خود کرد. نماینده هند نیز با پرتابی به طول ۱۵ متر و ۶۶ سانتی‌متر قهرمان شد.

الناز دارابیان با ثبت رکورد ۱۴ متر و ۶۵ سانتی‌متر در رده چهارم قرار گرفت و با وجود رقابت نزدیک با نماینده ویتنام، از کسب مدال بازماند.

برچسب ها: پاراآسیایی ، ناگویا
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