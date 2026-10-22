باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم تکنیک برتر بابلسر تنها نماینده مازندران و شمال کشور در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، امروز از تیم فولاد هرمزگان در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر میزبانی می‌کند.

تیم تازه وارد تکنیک برتر بابلسر، پس از کسب عنوان سوم در لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور، برای اولین بار حضور در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور را تجربه می‌کند.

این تیم که در ۲ سال گذشته از لیگ دسته دوم و دسته اول جواز صعود به لیگ برتر را کسب کرده؛ این بار نیز به دنبال خلق شگفتی و کسب جایگاهی آبرومند در جدول رده‌بندی مسابقات است.

فولاد هرمزگان نیز که فصل گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت با هدایت کلثوم دارا به دنبال تکرار عملکرد خوب خود و رقابت برای رسیدن به مراحل پایانی است.

فصل ۱۴۰۵ مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های با شرکت ۱۵ تیم در ۲ گروه ۸ و ۷ تیمی از سی‌ام مهرماه آغاز می‌شود.

تکنیک برتر بابلسر در گروه دوم به مصاف تیم‌های پالایش نفت آبادان، فولاد هرمزگان، هیات فوتبال خراسان رضوی، سپاهان اصفهان، نور ملارد، پلی وایتال دلیجان و پارسه کرمان می‌رود.

تیم‌های استقلال تهران، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، پالایش اصفهان، مس رفسنجان، ملی حفاری اهواز و پیشتازان خرم‌آباد نیز در گروه اول لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور حضور دارند.

مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با شرکت ۳ تیم برتر هر گروه و در مجموع ۶ تیم به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار می‌شود.