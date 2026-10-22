باشگاه خبرنگاران جوان- نسرین شاهی در رقابت‌های پاراتیراندازی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، موفق به کسب مدال برنز شد.

در مرحله مقدماتی ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد کلاس SH1، نسرین شاهی با امتیاز ۵۳۵ در جایگاه نخست ایستاد و ساره جوانمردی با ۵۲۹ امتیاز دوم شد. فائزه احمدی نیز با ۵۱۶ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت و محمدرضا میرشفیعی با کسب ۵۰۷ امتیاز دهم شد.

به این ترتیب، شاهی، جوانمردی و احمدی با قرار گرفتن در جمع هشت تیرانداز برتر، جواز حضور در فینال را کسب کردند.

در مرحله نهایی، شاهی با ثبت ۱۹۶.۳ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد. ساره جوانمردی با ۱۳۹.۹ امتیاز در رده ششم قرار گرفت و فائزه احمدی نیز با ۱۱۹.۹ امتیاز به کار خود در جایگاه هفتم پایان داد.