باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی استان مازندران با تأکید بر خط قرمز پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر قدرت‌نمایی و ارعاب شهروندان توسط یک اراذل و اوباش در حوزه استحفاظی سلمان‌شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی دقیق، محل اختفا و پاتوق فرد را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان عباس آباد، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند اراذل و اوباش مذکور را دستگیر کنند.

کلاگر با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۳ قبضه سلاح جنگی و ۲ قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد، گفت: پلیس با اقتدار کامل و بدون هیچ‌گونه اغماضی، با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه ندهد هنجارشکنان آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.

او افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد و امنیت و آرامش، هدیه پلیس به شهروندان قانون‌مدار است.

منبع:پلیس مازندران