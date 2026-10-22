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ضرورت تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در بودجه ۱۴۰۶ + فیلم

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در لایحه بودجه ۱۴۰۶ و تنظیم خدمات این حوزه بر مبنای تورم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تاکید بر لزوم انجام تعهدات دولت در حوزه سلامت، خواستار تخصیص ردیف مستقل بودجه برای صندوق بیمه بیماران صعب‌العلاج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

وی با اشاره به اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این حوزه در بودجه سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم اقتصادی، دولت باید خدمات ارائه شده به ۱۳۳ گروه تحت پوشش را بر مبنای تورم تنظیم کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به وجود نزدیک به ۴۰۰ نوع بیماری خاص در کشور که تنها ۱۳۳ گروه از آن‌ها تحت پوشش هستند، تاکید کرد: بسیاری از بیماران صعب‌العلاج به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تهیه بیمه تکمیلی نیستند و تنها به بیمه پایه متکی هستند.لذا از دولت درخواست می‌شود با تامین منابع مالی مستمر و تثبیت‌شده، ظرفیت‌های صندوق بیمه را برای حمایت از این طیف از بیماران ارتقا دهد.

 

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