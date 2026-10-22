باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد، امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، همایش دوچرخه‌سواری با شعار آسمان آبی، رکاب سبز را در مجموعه ورزشی پاکنژاد برگزار کرد. این رویداد که در چارچوب برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری، توسعه ورزش همگانی و تأکید بر حفاظت از محیط زیست صورت گرفت.

در این همایش، شرکت‌کنندگان بر اهمیت استفاده از دوچرخه به‌عنوان وسیله‌ای سلامت‌محور و سازگار با محیط زیست برای کاهش آلودگی‌های شهری تأکید کردند. برگزاری این رویداد در حالی صورت می‌گیرد که یزد سال‌ها به‌عنوان «شهر دوچرخه» شناخته می‌شد؛ جایگاهی که نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی و حمایت مستمر مسئولان برای بازگشت به مسیر توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری است.