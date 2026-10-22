معاون خدمات مشترکین و فروش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر اینکه سامانه «برق من» هک نشده است، گفت: محدودیت موقت دسترسی کاربران ناشی از تغییرات فنی، ارتقای زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فرایند احراز هویت بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا صلابت، معاون خدمات مشترکین و فروش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در حاشیه سی‌وچهارمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و اجرای پروژه ملی مهتاب که در اداره برق ورامین به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سامانه «برق من» اظهار کرد: این سامانه هک نشده است و محدودیت موقت دسترسی کاربران به آن در پی تغییرات فنی و اقداماتی ایجاد شد که با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات‌رسانی در حال انجام است.

وی با اشاره به انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره علت اختلال در دسترسی به این سامانه افزود: تغییرات ایجادشده در ساختار فنی و زیرساخت‌های «برق من» با هدف توسعه این بستر و ارائه خدمات بهتر به مشترکان انجام شده و نباید این فرایند را به‌معنای هک‌شدن سامانه تلقی کرد.

صلابت با بیان اینکه بخشی از تغییرات به فرایند احراز هویت کاربران مربوط می‌شود، ادامه داد: در روز‌های اخیر اقداماتی برای ارتقای زیرساخت‌های سامانه در حال انجام بوده که با محدودیت موقت دسترسی برخی کاربران هم‌زمان شده است؛ با این حال، بخش‌های مختلف سامانه به‌تدریج در حال راه‌اندازی و دسترسی مشترکان به خدمات آن در حال بازگشت است.

معاون خدمات مشترکین و فروش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به روند برقراری مجدد دسترسی‌ها گفت: از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، دسترسی به بخش‌های مختلف سامانه به‌صورت مرحله‌ای در حال برقرار شدن است و تلاش می‌شود مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند از خدمات موردنیاز خود استفاده کنند.

وی هدف از این تغییرات را ارتقای عملکرد سامانه و بهبود کیفیت ارائه خدمات عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های «برق من» با این رویکرد انجام می‌شود که مردم بتوانند خدمات صنعت برق را از طریق این بستر با سهولت بیشتری دریافت کنند.

صلابت تأکید کرد: اقدامات فنی برای بهبود زیرساخت‌های سامانه با هدف افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دنبال می‌شود و دسترسی کاربران نیز متناسب با روند تکمیل و راه‌اندازی بخش‌های مختلف، به‌تدریج برقرار خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شرکت توزیع نیروی برق ، برق من
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