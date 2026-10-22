نماینده دموکرات کنگره آمریکا، خواستار تصویب طرح خود برای توقف انتقال برخی تسلیحات تهاجمی آمریکا به اسرائیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دلیا رامیرز، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، خواستار تصویب طرح خود برای توقف انتقال برخی تسلیحات تهاجمی آمریکا به اسرائیل شد و تأکید کرد که نسل‌کشی فلسطینیان همچنان ادامه دارد.

نماینده دموکرات ایالت ایلینوی در مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان «هنوز پایان نیافته است» و خواستار تصویب طرحی برای جلوگیری از انتقال بمب‌های آمریکایی به اسرائیل شد.

رامیرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان است؛ جنایتی که هزینه آن را مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌پردازند.»

این نماینده کنگره افزود: «در حالی که حملات هوایی اسرائیل همچنان کودکان و خانواده‌ها را در غزه به کام مرگ می‌کشاند، قرار است نیم میلیون فلسطینی دسترسی خود به غذا و کمک‌های بشردوستانه را از دست بدهند.»

وی تأکید کرد: «چه از طریق بمباران و چه از طریق گرسنگی دادن، نسل‌کشی پایان نیافته است. ما باید به آن پایان دهیم و می‌توانیم این کار را با تصویب طرح من با عنوان «قانون توقف بمب‌ها» آغاز کنیم.»

رامیرز سال گذشته این طرح با شماره H.R. ۳۵۶۵ را با همکاری سارا جیکوبز، پرامیلا جایاپال و مارک پوکان، سه نماینده دموکرات دیگر کنگره آمریکا، ارائه کرد.

این طرح انتقال مجموعه‌ای از تسلیحات و مهمات به اسرائیل را متوقف می‌کند؛ از جمله بمب‌های سنگرشکن BLU-۱۰۹، بمب‌های سری MK۸۰، گونه‌هایی از بمب‌های کم‌قطر GBU-۳۹، مهمات هدایت‌شونده حمله مستقیم مشترک (JDAM)، مجموعه‌های بمب‌های گلایدری SPICE و مهمات تانک ۱۲۰ میلی‌متری و گلوله‌های توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری؛ از جمله مهمات حاوی فسفر سفید.

بر اساس این گزارش، جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار کشته و بیش از ۱۷۵ هزار زخمی فلسطینی بر جای گذاشته و ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی این منطقه آسیب دیده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت غزه، نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل نیز به کشته شدن یک‌هزار و ۵۳۴ فلسطینی و زخمی شدن پنج‌هزار و ۴۸۶ نفر دیگر منجر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کنگره آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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