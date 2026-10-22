باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای فرهنگ عمومی و اداری خراسان شمالی اظهار کرد: حفظ وحدت و اتحاد در شرایط کنونی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و همه باید برای تداوم این انسجام تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه وحدت در شرایط کنونی افزود: اختلاف‌نظرهای موجود نباید به دوقطبی‌سازی در جامعه تبدیل شود و ارکان مدیریت کشور و مسوولان باید با درک شرایط ویژه، برای حفظ همدلی و تقویت انسجام ملی تلاش کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و روستایی خراسان شمالی گفت: این استان از ظرفیت‌های فرهنگی برجسته‌ای برخوردار است و تصویر جامعی که رهبر شهید از آن ارائه کردند، بیانگر جایگاه مفاخر فرهنگی و دیگر ظرفیت‌های استان است.

صالحی افزود: جوانان خراسان شمالی از هر قومیت باید به تعلق خود به این استان افتخار کنند و نگاه جامع به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همبستگی میان اقوام و گروه‌های مختلف استان از اهمیت بالایی برخوردار است، تاکید کرد: شرایط مطلوب وحدت اجتماعی در خراسان شمالی باید حفظ شود و برای تداوم این مسیر و جلوگیری از آسیب دیدن همبستگی اجتماعی تلاش کرد.

تقویت تولید ملی و بهینه‌سازی مصرف در اولویت باشد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شعار سال و ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: تولید ملی و کاهش و بهینه‌سازی مصرف منابع، دو محور مهم اقتصاد مقاومتی هستند و باید اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه با جدیت دنبال شود.

صالحی با اشاره به افتتاح طرح‌های مختلف در هفته دولت افزود: با وجود شرایط دشوار، طرح‌های خوبی در کشور به بهره‌برداری رسید و شمار پروژه‌های افتتاح‌شده نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

وی همچنین با اشاره به آسیب دیدن حدود سه هزار واحد صنعتی در جریان جنگ گفت: روند بازسازی این واحدها با جدیت دنبال شد و بازسازی در بخش‌هایی مانند صنعت فولاد، جلوه‌ای از غرور ملی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تلاش مدیران و کارگران تاکید کرد: فعالان عرصه تولید در مسیر پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و برای عبور از شرایط موجود، به تلاش مضاعف نیاز است.

صالحی همچنین با اشاره به بالا بودن میانگین مصرف برق و آب در کشور گفت: بهینه‌سازی مصرف منابع باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی نیز در ترویج الگوی صحیح مصرف نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تقویت امنیت ملی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، سندی تنظیم و ابلاغ شد که برای شرایط جدید کشور اهمیت دارد و لازم است ظرفیت‌های مختلف برای تحقق اهداف آن به کار گرفته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت جایگاه شورای اطلاع‌رسانی را از محورهای مهم این دوره برشمرد و بر ضرورت توجه بیشتر به این حوزه‌ها تاکید کرد.

صالحی افزود: تقویت جایگاه نیروهای مسلح و امیدآفرینی در جامعه نیز باید مورد اهتمام قرار گیرد تا روحیه و انسجام اجتماعی در شرایط دشوار حفظ شود.

تداوم خدمات‌رسانی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار خدمات‌رسانی در شرایط ویژه کشور گفت: ارائه خدمات اجتماعی باید روان‌تر و تسهیل شود و تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم نباید دچار اختلال شود.

وی با اشاره به ظرفیت محله‌گرایی در خراسان شمالی افزود: این استان در زمینه توجه به محلات اقدامات خوبی داشته است و این رویکرد می‌تواند در بهبود خدمات اجتماعی و تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌ها مؤثر باشد.

صالحی همچنین از پیش‌بینی ۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه تالار فرهنگ و هنر خراسان شمالی خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با تزریق این اعتبار، زمینه بهره‌برداری از این پروژه که سال‌ها با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های فرهنگی کشور اظهار کرد: سال گذشته ۵۶ پروژه فرهنگی در کشور افتتاح شد و امسال نیز بهره‌برداری از ۸۶ پروژه در برنامه قرار دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از پیگیری تصویب شورای عالی ادبیات، هنر و سینما و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین نیازهای زیرساختی و برنامه‌ای خراسان شمالی خبر داد.