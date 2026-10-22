باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد سرامی، کارشناس انرژی در برنامه رادیو اقتصاد اظهار کرد: صادرکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، همچنان در حال فعالیت هستند و برای ورود ارز به کشور تلاش می‌کنند؛ از این رو باید نقش و جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی ایران افزود: موقعیت جغرافیایی ایران، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و آبراه‌های جنوبی کشور، ظرفیت‌های مهمی برای توسعه تجارت و صادرات ایجاد کرده است. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم آن است که فعالان اقتصادی، علاوه بر بازار داخلی، نگاهی جدی به بازارهای خارجی داشته باشند.

این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی با تحولات جهانی تصریح کرد: تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار باید ضمن توجه به بازارهای داخلی، تحولات فناوری، تغییرات مدیریتی و روندهای اقتصادی جهان را نیز دنبال کنند و متناسب با این تغییرات، ساختار و فعالیت‌های خود را توسعه دهند.

سرامی با اشاره به اهمیت تولید صادرات‌محور بیان کرد: این تصور که ابتدا باید نیاز بازار داخلی تأمین شود و پس از آن به صادرات فکر کنیم، می‌تواند مانعی برای توسعه تجارت خارجی باشد. برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی باید تولید صادرات‌محور را به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مستمر اقتصادی کشور در نظر گرفت.

وی ادامه داد: تحریم‌ها به‌طور طبیعی موجب محدود شدن رفت‌وآمدهای اقتصادی، ارتباط هیئت‌های تجاری و مبادلات بازرگانی می‌شوند. در چنین شرایطی، امکان حضور فعال و به‌روز در معادلات اقتصادی جهان نیز کاهش می‌یابد و فعالان اقتصادی با موانع بیشتری مواجه می‌شوند.

این متخصص حوزه انرژی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در بخش صنایع پتروشیمی گفت: فعالان این حوزه هنگام خرید و صادرات محصولات با این رویکرد مواجه می‌شوند که ابتدا باید نیاز صنایع داخلی تأمین شود و سپس به صادرات اندیشید؛ در حالی که برای توسعه صادرات، باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که تولید داخلی و حضور در بازارهای خارجی به‌صورت هماهنگ دنبال شوند.

سرامی با تأکید بر نقش ابزارهای مالی در تجارت بین‌المللی اظهار کرد: تجارت امروز بدون دسترسی مناسب به ابزارهای بانکی، خدمات مالی، سازوکارهای نقل‌وانتقال پول و سایر ابزارهای مورد استفاده در بازارهای جهانی با دشواری همراه است. محدودیت در دسترسی به این امکانات، توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد و فعالیت در بازارهای بین‌المللی را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: صادرکننده برای حضور در رقابت جهانی به ابزارهای لازم نیاز دارد و صرف برخورداری از ظرفیت تولید، بدون فراهم بودن زیرساخت‌های مالی و تجاری، برای موفقیت در بازارهای خارجی کافی نیست. با وجود این مشکلات، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی همچنان با تلاش و تحمل هزینه‌های فراوان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این فعال اقتصادی با اشاره به ضرورت حمایت از صادرکنندگان خاطرنشان کرد: در شرایطی که فعالان اقتصادی با محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و موانع متعدد تجاری مواجه هستند، باید سیاست‌های حمایتی متناسب با این شرایط طراحی شود. حمایت از صادرکنندگان، چه افرادی که به‌صورت مستقل در این حوزه فعالیت می‌کنند و چه تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می‌کنند، می‌تواند به تقویت جریان ورود ارز به کشور کمک کند.

سرامی با اشاره به پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر مشارکت همه دستگاه‌های کشور در تقویت صادرات غیرنفتی گفت: موضوع صادرات باید در قالب یک فرایند مستمر و با نقشه راه مشخص دنبال شود. لازم است اهداف، مخاطبان و ظرفیت‌های صادراتی کشور به‌درستی شناسایی شوند و شرایطی فراهم شود که فعالان این حوزه بتوانند در محیطی مناسب‌تر، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در مسیر فعالیت خود با مشکلات مختلفی مواجه هستند، افزود: تعهدات ارزی، مسائل مربوط به کارت‌های بازرگانی، تغییرات قوانین و مقررات و محدودیت‌های بین‌المللی در تبادلات مالی، بخشی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی است. این مسائل در کنار تأثیرپذیری تجارت از تحولات سیاسی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های حمایت از صادرات را افزایش می‌دهد.