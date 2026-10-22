رئیس هیأت نجات غریق استان یزد گفت: مسابقات قهرمانی کشوری نجات غریق به میزبانی شهر جهانی یزد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ کاظم پارسائیان رئیس هیأت نجات غریق استان یزد، از برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکاران در دو بخش استخری و ساحلی، به میزبانی یزد خبر داد و گفت: این مسابقات در بخش آقایان، از صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با رقابت‌های استخری آغاز شد.

پارساییان افزود: نخستین بخش این رقابت‌ها ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در قالب مسابقات استخری آقایان برگزار شد؛ رقابت‌هایی که ورزشکاران در آن توانایی‌های فنی، سرعت عمل و آمادگی خود را در رشته نجات غریق به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌های این رویداد، نشست رؤسای هیأت‌های استانی با رئیس فدراسیون نجات غریق و معاون وزیر، پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در سالن جلسات منطقه سه شهرداری برگزار خواهد شد تا مسائل و موضوعات مرتبط با این رشته مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیأت نجات غریق استان یزد با اشاره به برگزاری بخش ساحلی مسابقات گفت: رقابت‌های ساحلی آقایان از ساعت ۸ صبح جمعه یکم آبان‌ماه در کمپ کویری سندباد برگزار می‌شود و ورزشکاران در این بخش نیز برای کسب جایگاه برتر و قرار گرفتن در جمع نفرات منتخب تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور نجات غریق آقایان نیز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن شهید آوینی برگزار می‌شود.

برگزاری این رقابت‌ها در دو بخش استخری و ساحلی، علاوه بر فراهم کردن زمینه انتخاب برترین ناجیان غریق کشور، فرصتی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران در شرایط متفاوت و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو خواهد بود.

برچسب ها: نجات غریق ، مسابقات نجات غریق ، یزد جهانی ، ورزش و جوان
خبرهای مرتبط
پیوستن والیبالیست‌های جوان مهابادی به تیم لیگ دسته یکی
ساری؛
قهرمانی بابلسر در مسابقات نجات غریق پیشکسوتان
تمجید استاد بین‌المللی شطرنج اتریش از میهمان‌نوازی همدانی‌ها
ورزشکار البرزی در جایگاه نخست رقابت های تور جهانی تنیس
مسابقات نجات غریق و غواصی قهرمانی کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازگشت به اصالت؛ تلاش برای احیای جایگاه دوچرخه در شهر جهانی یزد
آخرین اخبار
بازگشت به اصالت؛ تلاش برای احیای جایگاه دوچرخه در شهر جهانی یزد
پیش‌بینی حمله به انبارهای نفت را داشتیم
شیرینی ارتباط با خدا باید از دوران کودکی در دل فرزندان نهادینه شود