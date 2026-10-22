رئیس هیأت نجات غریق استان یزد گفت: مسابقات قهرمانی کشوری نجات غریق به میزبانی شهر جهانی یزد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ کاظم پارسائیان رئیس هیأت نجات غریق استان یزد، از برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکاران در دو بخش استخری و ساحلی، به میزبانی یزد خبر داد و گفت: این مسابقات در بخش آقایان، از صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه با رقابت‌های استخری آغاز شد.

پارساییان افزود: نخستین بخش این رقابت‌ها ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در قالب مسابقات استخری آقایان برگزار شد؛ رقابت‌هایی که ورزشکاران در آن توانایی‌های فنی، سرعت عمل و آمادگی خود را در رشته نجات غریق به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌های این رویداد، نشست رؤسای هیأت‌های استانی با رئیس فدراسیون نجات غریق و معاون وزیر، پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در سالن جلسات منطقه سه شهرداری برگزار خواهد شد تا مسائل و موضوعات مرتبط با این رشته مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس هیأت نجات غریق استان یزد با اشاره به برگزاری بخش ساحلی مسابقات گفت: رقابت‌های ساحلی آقایان از ساعت ۸ صبح جمعه یکم آبان‌ماه در کمپ کویری سندباد برگزار می‌شود و ورزشکاران در این بخش نیز برای کسب جایگاه برتر و قرار گرفتن در جمع نفرات منتخب تیم ملی به رقابت خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور نجات غریق آقایان نیز جمعه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن شهید آوینی برگزار می‌شود.

برگزاری این رقابت‌ها در دو بخش استخری و ساحلی، علاوه بر فراهم کردن زمینه انتخاب برترین ناجیان غریق کشور، فرصتی برای ارزیابی توانمندی ورزشکاران در شرایط متفاوت و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو خواهد بود.