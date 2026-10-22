باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - هوشنگ صیدالی در سفر به کردستان، با اشاره به پیشینه ناترازی انرژی در کشور و تلاش دولت برای توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: در جنگ اخیر، بخشی از تأسیسات و خطوط گازرسانی کشور و از جمله استان کردستان مورد اصابت و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تلاش جهادی و شبانه‌روزی همکاران شرکت ملی گاز، این تأسیسات به سرعت بازسازی شده و به شرایط عادی بازگشته است.

وی با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور به استانداران سراسر کشور برای نظارت دقیق بر رعایت الگوی مصرف افزود: از مجموع استان‌های کشور، هم‌اکنون ۱۱ استان شامل سه استان در شمال کشور و هشت استان دیگر در فصل سرما با تنش گازی مواجه هستند که استان کردستان نیز در زمره همین استان‌ها قرار دارد.

صیدالی با تاکید بر اینکه مجموعه شرکت ملی گاز تمام توان خود را به کار بست تا شهروندان به زحمت نیفتند، تصریح کرد: با توجه به حجم گاز از دست‌رفته در مدار، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف و افزایش تقاضا، ناچار به اعمال محدودیت و قطعی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: از این رو از عموم هموطنان تقاضا داریم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، یاریگر ما در پشت سر گذاشتن این زمستان باشند تا پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مجدداً به مدار تولید بازگردند.

مدیر امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز در پاسخ به دغدغه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان درباره احتمال قطعی گاز بخش صنعتی نیز خاطرنشان کرد: مردم بزرگ و بادایت ایران به خوبی آگاهند که توقف فعالیت صنایع مساوی با آسیب جدی به بخش تولید و اشتغال کشور است.

صیدالی ادامه داد: به همین دلیل، همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم همواره بر آن تأکید دارند، در کنار گرم نگه داشتن منازل مسکونی، حفظ سهم صنعت در مدار تولید از اولویت‌های اصلی ماست و با همراهی و فرهنگ بالای مصرف در میان شهروندان، سهم صنایع نیز به طور کامل تأمین و حفظ خواهد شد.