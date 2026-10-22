نشست بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی و همچنین وضعیت پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجران، به ریاست معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور معاونان اعتباری بانک‌های کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیونی مسکن ملی، جهت سرعت بخشی به روند ساخت و تکمیل واحد‌های مشمول این تسهیلات اظهار کرد: یک بال اصلی تکمیل واحد‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و تحقق برنامه افتتاح‌های برنامه‌ریزی شده مسکن ملی در سال جاری، همین تسهیلات است که باید پرداخت شود.

در این زمینه همچنین بر ضرورت تسریع در روند پرداخت این تسهیلات و همکاری دو جانبه از سوی بانک‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی، جهت رفع موانع موجود، تاکید شد.

تاکید بر همکاری بیشتر بانک‌ها در تامین مالی مسکن حمایتی/ جریان پرداخت تسهیلات تسریع شود

براساس گزارش ارائه شده در این نشست، تاکنون ۱۲۶ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن ملی جهت انعقاد قرارداد متمم ۸۵۰ میلیون تومانی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد حدود ۴۶ درصد، یعنی ۵۷ هزار و ۴۵۴ واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند.

براساس برآورد صورت گرفته، همچنین جهت تامین اعتبار ۱۰۶ هزار واحد انبوه‌سازی واقع در برنامه افتتاح‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۵، مجموعا به اعتباری بالغ بر ۹۳ همت نیاز است که از این میزان ۴۰ همت سهم تسهیلات بانکی، ۱۵ همت کمک‌های دولت و ۳۸ همت آورده متقاضیان است. 

میزان تحقق تفکیکی تامین مالی برنامه افتتاح‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که از مجموع این اعتبار تاکنون بالغ بر ۲۷ همت شامل، حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان سهم‌الشرکه بانک‌ها، ۷هزارمیلیارد تومان کمک دولت در قالب تسهیلات کمک به تامین آورده دهک‌های کم‌درآمد و بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان تامین و به پروژه‌ها تزریق شده است.

به این ترتیب تاکنون میزان عملکرد بانک‌ها به تعهدات خود در این زمینه ۱۳ درصد، کمک دولت به دهک‌های کم‌درآمد ۴۷ درصد و آورده متقاضیان ۳۹ درصد بوده است. 

پرداخت ۱۱۶ هزار فقره وام کمک ودیعه مستاجران در ۱۴۰۵

گزارش عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجران نیز نشان می‌دهد، مجموعا ۲۷۲ هزار درخواست از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی کشور معرفی شده که از این میزان تاکنون ۱۱۶ هزار فقره پرداخت وام ودیعه به ارزش کلی ۳۰ همت به متقاضیان پرداخت شده است. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این زمینه خطاب به معاونان اعتباری بانک‌ها بر ضرورت سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط به منظور کمک به افزایش توان مالی آنها در بازار اجاره، تاکید کرد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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