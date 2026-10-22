باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفری در دیدار با استاندار کرمانشاه، با اشاره به تغییر شاخص‌های آموزشی و تربیتی استان اظهار کرد: افزایش سهم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده توجه به مهارت‌آموزی و ضرورت پیوند آموزش با نیاز‌های بازار کار است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد هنرستان در هر شهرستان و توسعه هنرستان‌های جوار صنعت می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند و فرصت‌های بیشتری برای ورود دانش‌آموزان به بازار کار به وجود آورد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان گفت: تغییر سبک زندگی و افزایش استفاده از فضای مجازی، تحرک بدنی کودکان و نوجوانان را کاهش داده است؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس و افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی باید مورد توجه قرار گیرد.

جعفری افزایش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی کرمانشاه از ۴۱ سانتی‌مترمربع در سال ۱۴۰۳ به ۵۲ سانتی‌مترمربع در سال ۱۴۰۵ را از اقدامات ارزشمند استان برشمرد و بر ضرورت تداوم توسعه فضا‌های ورزشی، آزمایشگاهی و امکانات آموزشی مدارس تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه برتر شورا‌های آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه در ۲ سال اخیر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات این شورا‌ها را در پیشبرد برنامه‌های آموزشی مؤثر دانست.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: تداوم همکاری میان مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه آموزش‌وپرورش می‌تواند روند توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی، گسترش مهارت‌آموزی و شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی و ورزشی دانش‌آموزان را سرعت ببخشد.