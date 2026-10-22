شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینا ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنوع خودرو‌های موجود در بازار موجب شده خریداران در شرکت‌های مختلف خودروساز ثبت نام کنند. این روز‌ها تاخیر در تحویل خودروی ساینا بصورت به چالشی غم انگیز برای آنها تبدیل شده و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی را به نمایش گذاشت.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام بنده در آذر ماه۱۴۰۴ خودرو ساینا ثبت نام کردم در طرح فوق العاده و در دیماه تکمیل وجه کردم وقرار بود ۹۰روزه تحویل بدهند ولی تا الان خبری نیست وکسی هم پاسخگو نیست.

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