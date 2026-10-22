باشگاه خبرنگاران جوان - دوازده روز به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر مصادف با ۱۲ آبان مانده است. دموکرات‌ها همچنان در نظرسنجی‌های سراسری پیشتازند و در الگو‌های تحلیلی و بازار‌های پیش‌بینی، بخت اصلی تسخیر مجلس نمایندگان به شمار می‌روند. در مقابل، نبرد بر سر سنا به چند رقابت به‌شدت فشرده محدود شده است.

همزمان، میزان تایید عملکرد دونالد ترامپ در چند نظرسنجی معتبر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این افت کم‌سابقه بیش از هر چیز به جهش بهای سوخت، فشار‌های معیشتی و تبعات جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران نسبت داده می‌شود. با این حال، جمهوری‌خواهان در هزینه‌کرد و تبلیغات انتخاباتی همچنان مزیت مالی چشم‌گیری دارند.

بر پایه تازه‌ترین پیمایش مشترک نیویورک‌تایمز و کالج سی‌ینا که میان ۳۴۹۴رأی‌دهنده احتمالی در بازه ۱۲ تا ۱۹ اکتبر انجام شد، تنها ۳۶درصد رأی‌دهندگان عملکرد ترامپ را تایید کرده‌اند و ۵۹درصد آن را تایید نکرده‌اند. این ضعیف‌ترین کارنامه او در تمام نظرسنجی‌های تایمز و سی‌ینا است.

بیش از دو سوم رأی‌دهندگان مستقل عملکرد رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کنند؛ هرچند پایگاه جمهوری‌خواه با ۸۲درصد تایید همچنان پشت او ایستاده است. پیمایش رویترز و ایپسوس نیز که ۱۹اکتبر به پایان رسید، میزان تایید عملکرد ترامپ را میان کل بزرگسالان ۳۱درصد برآورد کرده است. این پایین‌ترین رقم در هر دو دوره ریاست‌جمهوری اوست. شورای روابط خارجی آمریکا نیز با استناد به میانگین نظرسنجی‌ها اعلام کرده که ۶۰.۲درصد آمریکایی‌ها نگرش منفی و ۳۷.۱درصد نگرش مثبت به ترامپ دارند.

در رقابت عمومی برای کنگره، تایمز و سی‌ینا دموکرات‌ها را میان رأی‌دهندگان احتمالی ۵۲ در برابر ۴۱درصد پیشتاز می‌دانند. نظرسنجی رویترز و ایپسوس هم برتری ۴۷ به ۳۵ را میان رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گزارش کرده است؛ این فاصله دو هفته پیش هفت واحد بود. رویترز یادآوری می‌کند که نظرسنجی‌های ملی لزوما وضعیت حوزه‌ها را نشان نمی‌دهند؛ زیرا جمهوری‌خواهان در بسیاری از حوزه‌ها برتری ساختاری دارند.

شورای روابط خارجی فاصله میانگین را حدود ۹واحد برآورد می‌کند و یادآور می‌شود که برتری مشابهی در ۲۰۱۸، ۴۱کرسی مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها داد. ریشه اصلی این نارضایتی، بحران سوخت و فرسایش اقتصادی است. طبق نظرسنجی واشنگتن‌پست،‌ای‌بی‌سی‌نیوز و ایپسوس، ۴۸درصد آمریکایی‌ها وضع مالی خود را پس از بازگشت ترامپ بدتر می‌دانند.

در نظرسنجی تایمز و سی‌ینا، ۶۹درصد از نحوه مدیریت هزینه‌های زندگی توسط ترامپ، ۶۵درصد از نحوه مدیریت جنگ و نزدیک به سه‌چهارم از قیمت بنزین ناراضی‌اند. رأی‌دهندگان در مهار هزینه‌های زندگی ۱۵واحد و در مدیریت اقتصاد که به‌طور سنتی نقطه قوت ترامپ بود، ۸ واحد بیشتر به دموکرات‌ها اعتماد دارند. به گفته شورای روابط خارجی، دو سوم آمریکایی‌ها ورود به جنگ را اشتباه می‌دانند. ۲۰۲ کرسی برای دموکرات‌ها قطعی یا بسیار محتمل و ۱۲کرسی متمایل به آنان است. در مقابل، ۱۸۷کرسی برای جمهوری‌خواهان قطعی یا بسیار محتمل و ۱۳کرسی متمایل به آنان است.

تکلیف نهایی را ۲۱حوزه کاملا رقابتی تعیین خواهد کرد. دموکرات‌ها اکنون در حوزه‌هایی از کلورادو، کارولینای جنوبی و تگزاس هم هزینه می‌کنند که ترامپ در انتخابات گذشته در آنها پیروز شده بود. در مقابل، جمهوری‌خواهان ناچار شده‌اند از موقعیت نمایندگانی مانند برایان فیتزپاتریک و برایان استیل دفاع کنند. شورای روابط خارجی خاطرنشان می‌کند که بازترسیم مرز حوزه‌ها در میانه دهه، روی کاغذ در مجموع ۹کرسی به سود جمهوری‌خواهان جابه‌جا کرده است. با این حال، باریک‌شدن حاشیه آرای جمهوری‌خواهان می‌تواند برخی کرسی‌های امن را نیز به محل رقابت تبدیل کند.

جمهوری‌خواهان در سنا اکثریت ۵۳ به ۴۷ دارند. چون رأی تعیین‌کننده در صورت تساوی با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، است، دموکرات‌ها برای رسیدن به ۵۱کرسی باید چهار کرسی به‌دست آورند. طبق ارزیابی‌ها، چهار رقابت متمایل به دموکرات‌ها، هفت رقابت کاملا نامشخص و دو رقابت متمایل به جمهوری‌خواهان است. پیش‌بینی‌ها در سنا اختلاف بیشتری دارند: «سیلور بولتن» بخت دموکرات‌ها را ۷۵درصد، «پلی‌مارکت» ۶۵درصد، «کالشی» ۶۴درصد و «دسیژن دسک اچ‌کیو» ۵۵درصد برآورد می‌کنند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، تشکیلات سیاسی ترامپ از سپتامبر تا میانه اکتبر حدود ۲۷۷‌میلیون دلار به انتخابات میان‌دوره‌ای اختصاص داده است. «مگا اینک»، کمیته اصلی اقدام سیاسی حامی ترامپ، از انتخابات۲۰۲۴ تاکنون حدود ۴۷۳‌میلیون دلار جذب کرده است. موجودی این کمیته و دو تشکل وابسته به آن در ۱۴ اکتبر ۱۸۱‌میلیون دلار بود. «موسسه ادایمپکت» پیش‌بینی می‌کند «مگا اینک» تا روز رأی‌گیری ۹۹‌میلیون دلار دیگر صرف تبلیغات کند.

جمهوری‌خواهان در رقابت‌های تعیین‌کننده سنا بیش از ۳۰۰‌میلیون دلار بیشتر از دموکرات‌ها هزینه کرده‌اند. این فاصله در مجلس نمایندگان بسیار کمتر است. پرونده مهاجرت بار دیگر به کانون توجه بازگشته است. در پیمایش تایمز و سی‌ینا، ۱۰درصد شرکت‌کنندگان، از جمله نزدیک به ۲۰درصد جمهوری‌خواهان، مهاجرت را مهم‌ترین مساله کشور دانسته‌اند. این رقم در سپتامبر ۶درصد بود. برتری دموکرات‌ها در جلب اعتماد عمومی در این حوزه نیز به ۵۰ در برابر ۴۶ کاهش یافته است.

رویترز خاطرنشان می‌کند که شمار بازداشت‌های مرزی نسبت به دوره بایدن ۹۵درصد کاهش یافته است. با این حال، برخورد‌های مرگبار ماموران فدرال مهاجرت، به‌ویژه جان باختن دو شهروند آمریکایی در مینه‌سوتا، موجی از واکنش منفی به راه انداخته است.

رأی‌گیری زودهنگام با شتاب در جریان است. بر اساس آمار ان‌بی‌سی‌نیوز، تا روز چهارشنبه بیش از ۱۳‌میلیون رأی پیش از موعد به صندوق‌ها ریخته شده که ۸.۵میلیون برگ آن پستی بوده است. به گزارش آکسیوس، مشارکت زودهنگام در جورجیا از مرز یک‌میلیون رأی گذشته است. در کارولینای شمالی هم این رقم ۳۷درصد بیشتر از سال۲۰۲۲ است و شمار رأی‌های دموکرات‌ها در این ایالت بیش از دوبرابر جمهوری‌خواهان است. البته هیوستون کرونیکل یادآوری می‌کند که این ارقام ملاک قطعی برای تعیین برنده نیستند؛ زیرا حامیان دموکرات معمولا بیش از جمهوری‌خواهان زودهنگام رأی می‌دهند.

سلامت فرآیند انتخابات نیز به یکی از دغدغه‌های حساس این دوره بدل شده است. نظرسنجی واشنگتن‌پست،‌ای‌بی‌سی‌نیوز و ایپسوس نشان می‌دهد ۷۰درصد آمریکایی‌ها، از جمله ۳۶درصد جمهوری‌خواهان، اطمینان ندارند که ترامپ شکست جمهوری‌خواهان را بپذیرد. در مقابل، ۶۱درصد اطمینان دارند که رهبران دموکرات در صورت شکست نتیجه را می‌پذیرند. واشنگتن‌پست یادآوری می‌کند که ترامپ پیش‌تر از تمایل خود برای «ملی کردن رأی‌گیری» سخن گفته بود. با این حال، دیوان عالی مانع تلاش او برای محدود کردن رأی‌گیری پستی شد و مقامات محلی اکنون خود را برای حضور احتمالی ماموران فدرال در شعب اخذ رأی آماده می‌کنند. شورای روابط خارجی می‌افزاید که شمارش قطعی آرا ممکن است هفته‌ها طول بکشد؛ در انتخابات ۲۰۲۴، تعیین تکلیف آخرین کرسی مجلس ۲۹ روز به درازا کشید.

به نوشته الجزیره، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها نقشی عمدتا تدافعی ایفا کند. چنین کنگره‌ای احتمالا با احضار مقامات، مسدود کردن برنامه‌های ترامپ و گنجاندن اولویت‌های خود در لوایح ضروری بودجه، اهدافش را پیش می‌برد؛ زیرا حق وتوی رئیس‌جمهور و قاعده فیلی‌باستر امکان تصویب قوانین تازه را محدود می‌کند. طرح صدروزه حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، بر مقابله با کاهش بودجه خدمات درمانی، تعرفه‌ها و اختیارات کنگره در قبال جنگ با ایران تمرکز دارد. با این حال، اگر ترامپ قطعنامه اختیارات جنگی را وتو کند، ابطال این وتو به رأی دوسوم اعضای هر دو مجلس نیاز دارد. الجزیره تاکید می‌کند که چنین تحولی به‌سرعت قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد یا جنگ را متوقف نمی‌کند. در دوازده روز باقی‌مانده تا سوم نوامبر، پاسخ سه پرسش مسیر نهایی را روشن خواهد کرد: آیا هزینه‌کرد هنگفت جمهوری‌خواهان می‌تواند دامنه رقابت‌های سنا را محدود کند؟ آیا مشارکت بالای زودهنگام تا روز رأی‌گیری ادامه می‌یابد؟ و آیا نتیجه انتخابات بدون مناقشه پذیرفته خواهد شد؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد