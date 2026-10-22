باشگاه خبرنگاران جوان - این گزارش با تمرکز بر وضعیت موجود اماکن ورزشی و با استناد به اسناد بالادستی و مطالعات تخصصی، چارچوبی پیشنهادی برای یکپارچه‌سازی فرایند‌های مدیریتی، توسعه هوشمندسازی و ارتقای سازوکار‌های بهره‌برداری و نگهداری ارائه می‌کند.

در این نشست، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان؛ سید محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور؛ حسین چراغی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی؛ سیروس احمدی، مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌ها؛ رضا زندی‌خواری، مدیرکل حقوقی و املاک؛ وجیهه نقوی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان؛ محسن معتمدکیا، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان؛ مریم منظمی، سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی؛ و سحر فامیل زارع، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.

از محور‌های مطرح‌شده در این گزارش می‌توان به تعیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، اولویت‌بندی اقدامات، مشخص‌کردن مراحل و زمان‌بندی اجرا و پیش‌بینی منابع مالی موردنیاز اشاره کرد. این موارد با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در فرایند‌های مدیریتی و فراهم‌کردن زمینه اجرای منسجم برنامه‌های مرتبط با باشگاه‌داری، بهره‌برداری و نگهداری اماکن ورزشی تدوین شده‌اند.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، به‌عنوان مجموعه تخصصی فعال در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، از جمله بخش‌های مرتبط با تحقق اهداف این نظام در زمینه بهره‌برداری و نگهداری اماکن ورزشی به شمار می‌رود.