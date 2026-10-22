آیین جشن فارغ‌التحصیلی ۲۷۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور اساتید و خانواده دانشجویان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ربیعی رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه امروز نه تنها پایان بلکه شروع مسیر تازه‌ای از دانشجویان فارغ‌التحصیل است، گفت:امروز یک روز به یاد ماندنی برای دانشجویان این دانشگاه پرافتخار است که پس از گذران مراتب علم آموزی امروز با افتخار در ایستگاه پایانی خود یعنی فارغ‌التحصیلی قرار گرفتند.

او افزود: امروز نه تنها پایان راه بلکه آغاز راه این دانشجویانی است که فارغ‌التحصیل شدند و می‌بایست علم و تخصص‌شان را در جهت آبادانی کشور خرج کنند و باعث سربلندی این دانشگاه که یادگار خیر نیک اندیش مرحوم نوشیروانی می‌باشد شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با اشاره به فارغ‌التحصیلی ۲۷۰ دانشجو از این دانشگاه، گفت: این جشن معمولا در شهریور ماه برگزار می‌گردید که به دلیل تعطیلی و غیرحضوری بودن موفق شدیم امروز با حضور اساتید و خانواده خود دانشجویان مراسم فارغ‌التحصیلی ۲۷۰ مهندس جوان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را برگزار کنیم.

ربیعی با تاکید بر حضور پررنگ دانشجویان خارجی در این دانشگاه، افزود: از ۶ هزار دانشجویان خارجی ۸۶۰ نفر آنها از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می‌باشند که جزو افتخارات و جایگاه مهم دانشگاه میباشد که از این تعداد ۲۰۵ دانشجو توانستند فارغ‌التحصیل شوند.

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برچسب ها: دانشگاه نوشیروانی ، فارغ التحصیلان
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