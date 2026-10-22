باشگاه خبرنگاران جوان - بازار گوشی در مهرماه آرام نداشت و بررسی ۱۲ مدل نمونه که در سه رده طبقه‌بندی شده‌اند، افزایش قیمت در تمام طبقات و مدل‌ها را نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، از ابتدای مهر تاکنون، هیچ مدلی در فهرست بررسی‌شده کاهش قیمتی نداشته است. در گروه اقتصادی که البته دیگر باید برای آن به‌دنبال کلمه‌ای تازه بود، تمام مدل‌های مورد بررسی در این رده، افزایشی بین ۳ الی ۱۰درصد را تجربه کردند. مدل‌های میان‌رده بیشترین فشار را تحمل کردند و پرچمداران به‌طور نسبی مقاوم‌تر ظاهر شدند.

البته افزایش‌ها یکدست نبود، مثلا گوشی CMF ۲ PRO که حالا تامین آن به‌نظر سهولت سابق را ندارد؛ چراکه این گوشی برای مدتی تنها یک فروشنده در مراجع آنلاین ثبت آگهی دارد. فروشنده آن هم در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» وضعیت تامین این کالا را در نسبت با محدودیت تخصیص ارز مورد بررسی قرار داد. این محدودیت شامل گوشی‌هایی به ارزش بیشتر از ۴۰۰ یورو می‌شود. گوشی مذکور در بازار جهانی با برچسب ۷۴۹یورویی معامله می‌شود. حالا همین مدل در بازار ایران با ثبت رشد ۵۰.۸درصدی (معادل بیش از ۶۰‌میلیون تومان) از سایرین فاصله گرفته است. قیمت این مدل در هفته دوم مهر به سطح ۱۷۹‌میلیون و ۲۶۰هزار تومان رسید و تا پایان بازه در همان ارتفاع باقی ماند.

در رده‌های پایین‌تر، دو مدل پوکو رفتار متفاوتی از خود نشان دادند. Poco C ۸۵ با رشد ۲۹.۵درصدی و Poco M ۷ با افزایش ۲۲.۷درصدی، در صدر جدول تغییرات نسبی قرار گرفتند. هر دو از سطح حدود ۵۳و ۶۲‌میلیون تومان آغاز کردند و به‌ترتیب به نزدیک ۶۹و ۷۶‌میلیون تومان رسیدند. این صعود‌ها در حالی رخ داد که بسیاری از مدل‌ها در هفته دوم به اوج خود نزدیک شدند و در هفته سوم اندکی عقب‌نشینی کردند، اما قیمت روز دوباره بالاتر از نقطه شروع ایستاد. الگوی مشابهی در Galaxy A ۵۶ و Galaxy A ۱۷ نیز دیده شد.

اولی ۱۸.۹درصد و دومی ۱۶.۴درصد رشد را ثبت کردند. A ۵۶ از حدود ۱۰۹‌میلیون به نزدیک ۱۳۰‌میلیون تومان رسید و A ۱۷ از ۵۳‌میلیون به بیش از ۶۱‌میلیون تومان صعود کرد.

مدل‌های اقتصادی‌تر مسیر ملایم‌تری پیمودند. Redmi A ۵ تنها ۳.۳درصد افزایش نشان داد و از ۴۲.۸‌میلیون به ۴۴.۲‌میلیون تومان رسید.

POCO C ۷۱ با رشد ۷.۹درصدی و Galaxy A ۷ با ۹.۵درصد، همچنان در محدوده تغییرات محدود باقی ماندند. در سوی دیگر طیف، پرچمداران نیز از قاعده افزایش مستثنی نبودند، هرچند درصد افزایش‌شان پایین‌تر بود. Galaxy S ۲۶ Ultra ۷.۲درصد و iPhone ۱۷ Pro Max ۶.۸درصد رشد کردند. این اعداد در ظاهر کوچک به نظر می‌رسند، اما به دلیل پایه قیمتی بالا، افزایش مطلق قابل‌توجهی (نزدیک به ۲۹و ۳۷‌میلیون تومان) ایجاد کردند.

در روند هفتگی، نوسان کوتاه‌مدت را می‌توان در کنار روند صعودی میان‌مدت بررسی کرد. بسیاری از مدل‌ها در هفته دوم مهر به بالاترین سطح خود نزدیک شدند؛ سپس در هفته سوم اندکی تعدیل یافتند و سرانجام قیمت روز دوباره بالاتر از ابتدای ماه قرار گرفت. مدل‌های میان‌رده، به‌ویژه در خانواده پوکو و سری A سامسونگ، بیشترین حساسیت را به این نوسانات نشان دادند. پرچمداران، در مقابل، مسیر هموارتری طی کردند و تغییرات‌شان بیشتر جنبه تدریجی داشت.

در لایه‌های عمیق‌تر بازار، این اعداد روایتی فراتر از صرف افزایش قیمت می‌سازند. میان‌رده‌ها که بخش وسیعی از تقاضای مصرف‌کننده را پوشش می‌دهند، فشار بیشتری را جذب کردند؛ درحالی‌که پرچمداران، با وجود افزایش مطلق بالا، درصد رشد محدودتری تجربه نمودند. جهش غیرمعمول CMF ۲ PRO نیز پرسش‌هایی درباره وضعیت موجودی و رفتار عرضه‌کنندگان مطرح می‌کند که داده‌های فعلی به‌تنهایی پاسخ قطعی به آنها نمی‌دهند.

بازاری که اوج آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشته، تحت‌تاثیر نوسانات ارزی و تنش‌های منطقه‌ای تغییر می‌کند. باید دید سیاست‌های تنظیم بازار در شرایط کنونی چه عملکردی داشته‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد