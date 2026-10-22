توسعه گردشگری زمینی با عراق در دستور کار قرار دارد

صالحی امیری با تأکید بر گسترش گردشگری با همسایه عراقی، گفت: با توجه به تحریم هوایی، تأکید ما روی مرز زمینی است و خوزستان نقطه عطف ارتباطی ما با همسایه عراق است که ما باید برای این کار برنامه‌ریزی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: گفت‌و‌گو‌هایی با طرف‌های عراقی، استاندار خوزستان انجام و قرار شد جهت‌گیری‌های جدید انتخاب شود تا گردشگری زمینی خانواده‌ها با خودرو از عراق وارد خوزستان، خرمشهر و آبادان شود و از این نقطه به هر کجای ایران که خواستند سفر کنند.

سید رضا صالحی امیری پنجشنبه ۳۰ مهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جنگ مانع از توسعه نشد و خرمشهر در مسیر یک توسعه جدی قرار گرفته است. پروژه‌های بسیار بزرگی در خرمشهر در حال اجراست و تلاش ما در این سفر این بود که مسائل و مشکلات را شناسایی، پروژه‌ها را بازدید و موانع آنها را برطرف کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های آبی و دریایی این منطقه، اظهار کرد: بزرگترین ظرفیت آبادان و خرمشهر ظرفیت آبی و دریایی است و ما باید روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم.

صالحی امیری با تأکید بر گسترش گردشگری با همسایه عراقی، گفت: با توجه به تحریم هوایی، تأکید ما روی مرز زمینی است و خوزستان نقطه عطف ارتباطی ما با همسایه عراق است. نخست‌وزیر عراق، در دیدار با رئیس جمهور در تهران تأکید داشتند که سطح گردشگری تا ۱۰ میلیون نفر ارتقا یابد و ما باید برای این کار برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: گفت‌و‌گو‌هایی با طرف‌های عراقی، استاندار و همکاران ما انجام شد و در جمع‌بندی قرار شد جهت‌گیری‌های جدید انتخاب شود تا گردشگری زمینی خانواده‌ها با خودرو از عراق وارد خوزستان، خرمشهر و آبادان شود و از این نقطه به هر کجای ایران که خواستند سفر کنند. مسیر زمینی جایگزین جدی برای مسیر هوایی است تا مردم عراق خودشان را به خرمشهر و آبادان برسانند و از این نقطه به همه جای ایران سفر کنند.

امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهداست

سیدرضا صالحی‌امیری در آیین ادای احترام به سردار شهید علیرضا تنگسیری، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: حضور در خرمشهر و آبادان فرصتی برای ادای احترام به شهدای این دیار و تجدید عهد با آرمان‌های آنان است، شهدایی که با ایثار و فداکاری خود، امنیت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در شرایط کنونی کشور افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با اتحاد، همدردی و همراهی در کنار یکدیگر باشیم و با حمایت از مسیر مقاومت برای عبور از مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آگاهی دولت از مشکلات و کمبودهای موجود بیان کرد: دولت از کاستی‌ها و نارسایی‌ها مطلع است و بابت مشکلات موجود از مردم عذرخواهی می‌کند با این حال اطمینان داریم ملت ایران با تکیه بر همبستگی و روحیه مقاومت از این شرایط دشوار عبور خواهند کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه روزی جشن پیروزی در آبادان و خرمشهر برگزار خواهد شد، ادامه داد: شهدای ما ایستادگی کردند تا پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان بیاورند و امروز وظیفه همه ماست که با تلاش حداکثری، در مسیر حل مشکلات مردم و تحقق مطالبات آنان گام برداریم.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم خوزستان، آبادان و خرمشهر گفت: مردم این منطقه در طول تاریخ و به‌ویژه در مقاطع دشوار، با ایستادگی و پایمردی از عزت و سربلندی ایران دفاع کرده‌اند.

برچسب ها: وزیر میراث فرنگی ، گردشگری
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