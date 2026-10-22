توسعه گردشگری زمینی با عراق در دستور کار قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت: گفت‌و‌گو‌هایی با طرف‌های عراقی، استاندار خوزستان انجام و قرار شد جهت‌گیری‌های جدید انتخاب شود تا گردشگری زمینی خانواده‌ها با خودرو از عراق وارد خوزستان، خرمشهر و آبادان شود و از این نقطه به هر کجای ایران که خواستند سفر کنند.

سید رضا صالحی امیری پنجشنبه ۳۰ مهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جنگ مانع از توسعه نشد و خرمشهر در مسیر یک توسعه جدی قرار گرفته است. پروژه‌های بسیار بزرگی در خرمشهر در حال اجراست و تلاش ما در این سفر این بود که مسائل و مشکلات را شناسایی، پروژه‌ها را بازدید و موانع آنها را برطرف کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های آبی و دریایی این منطقه، اظهار کرد: بزرگترین ظرفیت آبادان و خرمشهر ظرفیت آبی و دریایی است و ما باید روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم.

صالحی امیری با تأکید بر گسترش گردشگری با همسایه عراقی، گفت: با توجه به تحریم هوایی، تأکید ما روی مرز زمینی است و خوزستان نقطه عطف ارتباطی ما با همسایه عراق است. نخست‌وزیر عراق، در دیدار با رئیس جمهور در تهران تأکید داشتند که سطح گردشگری تا ۱۰ میلیون نفر ارتقا یابد و ما باید برای این کار برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: گفت‌و‌گو‌هایی با طرف‌های عراقی، استاندار و همکاران ما انجام شد و در جمع‌بندی قرار شد جهت‌گیری‌های جدید انتخاب شود تا گردشگری زمینی خانواده‌ها با خودرو از عراق وارد خوزستان، خرمشهر و آبادان شود و از این نقطه به هر کجای ایران که خواستند سفر کنند. مسیر زمینی جایگزین جدی برای مسیر هوایی است تا مردم عراق خودشان را به خرمشهر و آبادان برسانند و از این نقطه به همه جای ایران سفر کنند.

امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهداست